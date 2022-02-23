Morre suspeito de assalto que levou tiros em ação policial em Vila Velha

TV Gazeta. Um suspeito de ter assaltado dois supermercados morreu nesta terça-feira (22), depois de ter sido baleado durante uma abordagem policial realizada no dia anterior, em Vila Velha . O homem estava no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu aos ferimentos, conforme apuração do repórter Caique Verli, da

Nessa segunda-feira (21), a Polícia Civil havia informado que o homem estava internado sob escolta. Ele tinha sido autuado em flagrante por roubo qualificado (pelo uso de arma branca) e resistência à ação policial. Ao ter alta, ele seria encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.

Já em nova nota, a corporação informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na tarde dessa terça-feira (22) e que o corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória, onde será identificado e necropsiado.

A Polícia Civil também explicou que o procedimento relacionado à autuação em flagrante será arquivado devido à "extinção de punibilidade" pela morte do suspeito. O óbito seguirá sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ).

Já a Polícia Militar afirmou que todo disparo de arma de fogo efetuado por um policial militar é apurado pela Corregedoria da PM. No entanto, "não é possível afirmar se houve excesso por parte dos militares, pois é necessário aguardar todas as apurações".

MAIS DE DEZ TIROS NA ABORDAGEM

A abordagem policial aconteceu na região de Itapuã, em Vila Velha , na tarde dessa segunda-feira (21). Vídeos mostram militares atirando contra o homem. Segundo informações da PM, ele seria suspeito de ter assaltado dois supermercados e tentado esfaquear pessoas na cidade.

De acordo com a corporação, os tiros foram dados porque o homem teria reagido. Nas gravações, dá para ver o suspeito (de camiseta verde) com o que parece ser um pedaço de madeira na mão, tentando agredir um dos militares, que está caído no chão. Pouco depois, mais de dez tiros são dados.

Horas após a abordagem, o capitão Lorenzo explicou que "o policial que aparece caído no chão é o sargento Leal, que tentou imobilizar o criminoso por trás, mas escorregou". Nessa hora, o suspeito teria tentado esfaqueá-lo. Em razão da "injusta agressão", os tiros foram dados.

Quando perguntado sobre a quantidade dos disparos, o capitão Lorenzo afirmou que "foi tudo muito rápido" e que "o suspeito continuou andando após o início dos disparos", não dando para saber se os primeiros o atingiram. Ele também reforçou que os policiais tentaram verbalizar com o suspeito a todo o momento.

OS DOIS ROUBOS

Conforme informações da Polícia Militar, o suspeito assaltou um mercado na Glória por volta das 10h30 dessa segunda-feira (21). Em posse de uma faca, ele ameaçou várias pessoas no local, que acionaram o 190. Apesar da ocorrência registrada e das buscas, o assaltante, inicialmente, conseguiu fugir.

Depois, por volta das 13h30, um suspeito com as mesmas características físicas assaltou um supermercado em Itapuã. Do estabelecimento, ele levou diversas bebidas alcoólicas. Um vigia que chegava para trabalhar tentou contê-lo, mas acabou ferido com um corte de faca.

Enquanto o segurança tentava alcançar o suspeito, ele encontrou uma equipe da PM e pediu ajuda. "Nossa guarnição foi atrás do indivíduo, deu ordem de parada, mas ele continuou correndo. Então, pedimos apoio no rádio e conseguimos cercá-lo no terreno", explicou o capitão Lorenzo.

Atualização A Polícia Civil confirmou o óbito e esclareceu como o caso será tratado em decorrência da morte. O texto foi atualizado.