Peritos da Polícia Civil voltam a protestar na Reta da Penha, em Vitória

Peritos da Polícia Civil fazem protesto na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta

Um grupo de peritos da Polícia Civil do Espírito Santo fizeram um protesto na Avenida Reta da Penha, próximo à chefatura da corporação, em Vitória , no início da tarde desta quinta-feira (24). Eles carregaram cartazes pedindo autonomia dos profissionais e melhor remuneração. Ao menos uma faixa da avenida, no sentido Serra, está interditada. Por volta das 12h40, a manifestação foi encerrada e avenida liberada.

Um dos cartazes carregados por manifestantes afirmava que a perícia oficial realiza 360 mil atendimentos por ano no Estado, mas tem o pior salário da categoria no país. Outro cartaz diz que, sem autonomia dos profissionais, quem sofre as consequências é a população.

Protesto de peritos da PC em Vitória

Além de cartazes, os manifestantes também espalharam caixões pela pista da Reta da Penha e chegaram a atear fogo em um deles.

A Guarda Municipal informou que agentes estavam acompanhando o protesto. A guarda alertou que houve retenção na pista no sentido Serra, até a altura da Avenida Rio Branco. Segundo a corporação, uma faixa estava sendo ocupada pelos manifestantes, que contaram com um trio elétrico.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que está ciente do protesto dos peritos e que não houve paralisação do atendimento ao público ou prejuízo nos serviços nesta quinta-feira (24). Segundo a corporação, o governo do Estado está discutindo com os servidores e que um reajuste de 6% já foi aprovado.

"Além disso, especificamente os servidores da Segurança Pública, como os peritos criminais, receberão mais 4%, totalizando, inicialmente, 10%. Há previsão ainda de que eles recebam mais 4%, em julho deste ano, previstos em acordo feito em 2020", diz a nota da PC.

"Sobre valorização profissional, o governo do Estado ressalta que a Perícia tem recebido nessa gestão do governador Renato Casagrande os maiores investimentos de sua história, com aquisição de veículos, equipamentos, modernização tecnológica do sistema de identificação, com a aquisição do Afis, que vai digitalizar todo o banco de dados de identidade civil do Espírito Santo, a aquisição de micro-comparador balístico, que já está em fase de instalação, além de reformas das unidades de SML do interior do Estado, que estavam em condições precárias", acrescentou a corporação.

SEGUNDO PROTESTO NO MÊS