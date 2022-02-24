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Santa Casa

Familiares de pacientes reclamam de demora para cirurgias em hospital de Cachoeiro

Segundo familiares de pacientes internados na Santa Casa de Cachoeiro, a informação do hospital é que falta de material para cirurgias; unidade nega

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 11:51

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 fev 2022 às 11:51
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, afirmam que a unidade enfrenta uma crise. De acordo com familiares dessas pessoas, alguns aguardam há mais de uma semana por uma cirurgia e sem previsão de quando o procedimento será realizado.
Os familiares dizem que a informação do hospital aos pacientes e seus familiares é de que faltam materiais para realizar as operações. No entanto, a Santa Casa afirma que não falta material e cita grande volume de pacientes nos últimos dias. 
O marceneiro Toniel Queiroz contou, em entrevista à TV Gazeta Sul, que sua irmã está internada há 12 dias após sofrer um acidente de trânsito e precisa passar por uma cirurgia.
"Minha irmã sofre acidente no último dia 11 e sofreu uma fratura na tíbia. A informação do hospital é que não tem material cirúrgico, falta dipirona, até lençol para as macas e não tem previsão de fazer a cirurgia", contou o familiar da paciente.
Os relatos pelos corredores do hospital, segundo Toniel Queiroz, é de que só há um anestesista e até salários dos médicos estariam em atraso.
Com o clima de incerteza, os familiares sofrem com a falta de uma definição. É o caso da faxineira Cátia Regina Palermo, que está com o filho internado, esperando para fazer cirurgia.
"Ele está desde domingo internado após sofrer um acidente de moto. Isso precisa de uma solução, é doloroso demais como mãe ver meu filho sofrendo, me ligou reclamando de dor", contou Cátia.
A Santa Casa é uma unidade é de referência na Região Sul do Estado para atender vítimas de acidente de trânsito e pessoas com outros tipos de traumas. O hospital é filantrópico e atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e também é conveniado a planos de saúde particulares.

O QUE DIZ O HOSPITAL

Procurada pela reportagem, a Santa Casa justificou a demora pelo grande volume de pacientes e negou a falta de insumos para a realização dos procedimentos. Confira a nota da íntegra:
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro informa que tem recebido um grande volume de pacientes na unidade nos últimos dias, o que tem causado uma espera maior na realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos.
A Santa Casa esclarece que, apesar do grande volume de pacientes, o hospital tem prestado toda a assistência médica necessária para aqueles que estão internados na instituição.
Esclarece também que não há falta de medicamentos e os materiais cirúrgicos necessários para os procedimentos estão sendo adquiridos de acordo com a demanda.
A Santa Casa explica ainda que o pagamento dos funcionários está em dia. E que tem dialogado com um grupo de médicos para que os vencimentos da categoria sejam regularizados.
Por fim, informa que possui um plano de reestruturação financeira e tem se mobilizado junto ao Governo do Estado e parlamentares na tentativa de equilibrar as contas do hospital.

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