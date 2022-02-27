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Km 90

Chuva em Domingos Martins: asfalto cede e apresenta rachaduras na BR 262

Trecho com problemas fica em Pedra Azul; local foi sinalizado pela Polícia Rodoviária Federal e Dnit avalia reparos

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 09:45

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 fev 2022 às 09:45
Parte do asfalto de rodovia cedeu após chuvas em Domingos Martins
Parte do asfalto de rodovia cedeu após chuvas em Domingos Martins Crédito: Simone Ribet
Parte do asfalto da BR 262 em Pedra Azul, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, começou a ceder em razão das fortes chuvas que atingiram a região neste sábado (26).  Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 19 horas rachaduras começaram a ser vistas no trecho, próximo ao acostamento.
O local — quilômetro 90 da rodovia — está sinalizado, mas há risco ao trânsito, o que exige atenção redobrada ao trafegar pelo local, que tende a receber maior número de viajantes neste período de carnaval.
Ainda na noite de sábado (26), por volta das 22 horas, uma prestadora de serviços do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) esteve no local para avaliar os reparos que serão necessários.  Acionado pela reportagem de A Gazeta, o órgão informou que as obras serão iniciadas já na segunda-feira (28), e destacou que, agora, somente o acostamento está interditado.

Parte do asfalto de rodovia cedeu após chuvas em Domingos Martins

Atualização

27/02/2022 - 2:30
O Dnit informou que os reparos no trecho serão iniciados nesta segunda-feira (28). O texto foi atualizado.

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