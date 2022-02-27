Chuva em Domingos Martins: asfalto cede e apresenta rachaduras na BR 262

O local — quilômetro 90 da rodovia — está sinalizado, mas há risco ao trânsito, o que exige atenção redobrada ao trafegar pelo local, que tende a receber maior número de viajantes neste período de carnaval.

ATENÇÃO? 06h30. Em Pedra Azul, BR-262, Km 90, em razão das fortes chuvas que ocorreram no início da noite de ontem (26/02), parte da pista cedeu, gerando risco ao trânsito. Local sinalizado, porém é necessário atenção redobrada ao trafegar pelo local.

Ainda na noite de sábado (26), por volta das 22 horas, uma prestadora de serviços do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) esteve no local para avaliar os reparos que serão necessários. Acionado pela reportagem de A Gazeta, o órgão informou que as obras serão iniciadas já na segunda-feira (28), e destacou que, agora, somente o acostamento está interditado.