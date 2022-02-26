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Trânsito

Acidente em cruzamento de Vitória deixa uma pessoa ferida

Colisão ocorreu na madrugada deste sábado (26); vítima foi socorrida e levada para um hospital

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 11:58

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 fev 2022 às 11:58
Uma colisão envolvendo dois carros em um dos cruzamentos da Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, deixou uma pessoa ferida na madrugada deste sábado (26). Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) da Capital, o acidente ocorreu por volta de 2h50, na altura da Avenida Maruípe. A dinâmica não foi informada.
“A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), no bairro Forte São João. A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar", informou a prefeitura. 
A reportagem acionou a PM, mas a assessoria informou que “a ocorrência não foi localizada no plantão vigente.”

Correção

26/02/2022 - 12:17
Versão anterior da publicação informava equivocadamente que acidente ocorreu em cruzamento envolvendo a Leitão da Silva. O correto é que a colisão ocorreu na Reta da Penha, na altura do cruzamento com a Avenida Maruípe. O texto foi corrigido.

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