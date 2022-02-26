Acidente em cruzamento de Vitória deixa uma pessoa ferida

Your browser does not support the video tag.

Uma colisão envolvendo dois carros em um dos cruzamentos da Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, deixou uma pessoa ferida na madrugada deste sábado (26). Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) da Capital, o acidente ocorreu por volta de 2h50, na altura da Avenida Maruípe. A dinâmica não foi informada.