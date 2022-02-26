Jovem tenta entrar em festa com drogas dentro de bolo na Praia do Canto

Material estava dentro de bolo que suspeito levava para entrar em casa de shows Crédito: Polícia Militar | Divulgação

Um jovem de 21 anos foi detido no início da madrugada deste sábado (21) após tentar entrar em uma casa de shows na Praia do Canto, em Vitória , levando drogas escondidas dentro de um bolo. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

De acordo com a ocorrência policial, foram encontrados 100 frascos de uma substância semelhante a loló. Além disso, o suspeito teria oferecido dinheiro ao segurança para que a polícia não fosse acionada, alegando ainda "que era estudante de Direito e que o pai seria advogado, portanto, não daria nada para ele".

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. A reportagem demandou a Polícia Civil para saber se ele foi autuado e qual encaminhamento foi dado à ocorrência. Assim que houver retorno, esse texto será atualizado.

REFORÇO NA FISCALIZAÇÃO

Segundo a equipe de comunicação do estabelecimento, "os sócios da casa de shows perceberam um aumento recente de casos de tráfico de loló na cidade, e viram que as drogas estavam passando despercebidas, escondidas de alguma forma, e aumentaram a fiscalização, inclusive contratando mais promoters no local".