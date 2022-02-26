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Foi detido

Jovem tenta entrar em festa com drogas dentro de bolo na Praia do Canto

Suspeito foi pego na entrada, durante abordagem de segurança; ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 11:06

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 fev 2022 às 11:06
Jovem é preso após tentar entrar em festa com drogas escondidas em bolo em Vitória
Material estava dentro de bolo que suspeito levava para entrar em casa de shows Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Um jovem de 21 anos foi detido no início da madrugada deste sábado (21) após tentar entrar em uma casa de shows na Praia do Canto, em Vitória, levando drogas escondidas dentro de um bolo. O nome dele não foi divulgado pela polícia.
De acordo com a ocorrência policial, foram encontrados 100 frascos de uma substância semelhante a loló. Além disso, o suspeito teria oferecido dinheiro ao segurança para que a polícia não fosse acionada, alegando ainda "que era estudante de Direito e que o pai seria advogado, portanto, não daria nada para ele". 
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. A reportagem demandou a Polícia Civil para saber se ele foi autuado e qual encaminhamento foi dado à ocorrência. Assim que houver retorno, esse texto será atualizado.

REFORÇO NA FISCALIZAÇÃO

Segundo a equipe de comunicação do estabelecimento, "os sócios da casa de shows perceberam um aumento recente de casos de tráfico de loló na cidade, e viram que as drogas estavam passando despercebidas, escondidas de alguma forma, e aumentaram a fiscalização, inclusive contratando mais promoters no local".
"Até a equipe é revistada. O que aconteceu nesta noite é que alguém falou que o jovem tentaria entrar com o bolo para um aniversário, mas que o bolo parecia suspeito. O jovem não chegou a conseguir entrar na casa. O segurança tentou abordá-lo e ele correu, tentando tirar o material de dentro do bolo, mas foi abordado pelo segurança e segurado até a chegada da polícia", finalizou a assessoria.

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