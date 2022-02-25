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Desmanche de carros

Cariacica: polícia recupera material roubado avaliado em R$ 500 mil

Reboques, baús e veículo foram apreendidos no local, no bairro Novo Brasil. Espaço também estaria sendo usado para receber cargas roubadas

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 16:42

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

25 fev 2022 às 16:42
polícia recuperou reboques, baús e um veículo com restrições de roubo, adulterados e sem identificação, em um galpão no bairro Novo Brasil, em Cariacica. O material  está avaliado em R$ 500 mil.
De acordo com a Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCT), uma equipe realizava uma ronda pela região quando suspeitou da movimentação em um galpão que estava aberto em manutenção.
Para o delegado titular, Brenno Andrade, o local provavelmente era usado como desmanche.
Polícia recupera material roubado avaliado em R$ 500 mil em Cariacica
Espaço do galpão: movimentação levantou suspeitas da polícia  Crédito: Polícia Civil | Divulgação
"Entramos no local e localizamos o material. Além disso, encontramos peças que demonstravam que vários veículos já haviam passado por ali para fins de desmanche e ainda há indícios de utilização do espaço para recebimento de cargas roubadas", contou o delegado Brenno Andrade.
A apreensão aconteceu no dia 11 de fevereiro. As investigações continuam para identificar o dono do galpão e dos envolvidos no caso.

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