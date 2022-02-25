Cariacica: polícia recupera material roubado avaliado em R$ 500 mil

polícia recuperou reboques, baús e um veículo com restrições de roubo, adulterados e sem identificação, em um galpão no bairro Novo Brasil, em Cariacica . O material está avaliado em R$ 500 mil.

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De acordo com a Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCT), uma equipe realizava uma ronda pela região quando suspeitou da movimentação em um galpão que estava aberto em manutenção.

Para o delegado titular, Brenno Andrade, o local provavelmente era usado como desmanche.

Espaço do galpão: movimentação levantou suspeitas da polícia Crédito: Polícia Civil | Divulgação

"Entramos no local e localizamos o material. Além disso, encontramos peças que demonstravam que vários veículos já haviam passado por ali para fins de desmanche e ainda há indícios de utilização do espaço para recebimento de cargas roubadas", contou o delegado Brenno Andrade.