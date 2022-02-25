Bandido conhecido como "The Best" leva a pior e é preso por força-tarefa do ES

O criminoso conhecido como "The Best" foi preso em uma ação conjunta de polícias e guardas da Grande Vitória. Imagem dele foi desfocada pela Polícia Federal, que não divulga a identificação de criminosos Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Vila Velha e Uma força-tarefa das polícias Federal, Rodoviária Federal e das guardas municipais de Vitória Serra , resultou na prisão de um foragido da Justiça de alta periculosidade conhecido pelo apelido de "The Best" - "o melhor", em tradução literal. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (24), na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, o detido, que não teve o nome divulgado, era foragido da Justiça desde 2010 e procurado no Espírito Santo , Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rondônia. Em seu desfavor haviam 14 mandados de prisão preventiva e ainda 4 condenações definitivas, que somam 40 anos de reclusão.

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Destes mandados, 6 foram expedidos pelo Poder Judiciário capixaba, em varas criminais das cidades de Guarapari, São Mateus, e Ibiraçu.

A ficha de antecedentes criminais conta com 192 (cento e noventa e duas) páginas, onde há registros de envolvimento em casos de sequestro, homicídio, latrocínio, além de roubo à mão armada de bancos e joalherias.

As ações para localiza-lo e prendê-lo começaram ainda em meados do mês de dezembro, quando o cruzamento de dezenas de dados e informações resultou na confecção de um Laudo Papiloscópico que determinou que 4 criminosos foragidos da Justiça se tratavam na verdade da mesma pessoa, no caso, "The Best".

Ao ser abordado, o criminoso não ofereceu resistência e foi trazido para a sede da Polícia Federal e posteriormente conduzido ao sistema prisional.