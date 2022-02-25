Uma força-tarefa das polícias Federal, Rodoviária Federal e das guardas municipais de Vitória, Vila Velha e Serra, resultou na prisão de um foragido da Justiça de alta periculosidade conhecido pelo apelido de "The Best" - "o melhor", em tradução literal. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (24), na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro.
Segundo a investigação, o detido, que não teve o nome divulgado, era foragido da Justiça desde 2010 e procurado no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rondônia. Em seu desfavor haviam 14 mandados de prisão preventiva e ainda 4 condenações definitivas, que somam 40 anos de reclusão.
Destes mandados, 6 foram expedidos pelo Poder Judiciário capixaba, em varas criminais das cidades de Guarapari, São Mateus, e Ibiraçu.
A ficha de antecedentes criminais conta com 192 (cento e noventa e duas) páginas, onde há registros de envolvimento em casos de sequestro, homicídio, latrocínio, além de roubo à mão armada de bancos e joalherias.
As ações para localiza-lo e prendê-lo começaram ainda em meados do mês de dezembro, quando o cruzamento de dezenas de dados e informações resultou na confecção de um Laudo Papiloscópico que determinou que 4 criminosos foragidos da Justiça se tratavam na verdade da mesma pessoa, no caso, "The Best".
Ao ser abordado, o criminoso não ofereceu resistência e foi trazido para a sede da Polícia Federal e posteriormente conduzido ao sistema prisional.
Bandido conhecido como The Best leva a pior e é preso por força-tarefa do ES