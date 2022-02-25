Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após 12 anos foragido

Bandido conhecido como "The Best" leva a pior e é preso por força-tarefa do ES

Uma ação conjunta das polícias Federal, Rodoviária Federal e das guardas municipais de Vitória, Vila Velha e Serra prendeu o foragido da Justiça em Macaé, no RJ. Ficha criminal tem 192 páginas

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 12:40

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

25 fev 2022 às 12:40
Polícia
O criminoso conhecido como "The Best" foi preso em uma ação conjunta de polícias e guardas da Grande Vitória. Imagem dele foi desfocada pela Polícia Federal, que não divulga a identificação de criminosos Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Uma força-tarefa das polícias Federal, Rodoviária Federal e das guardas municipais de VitóriaVila Velha e Serra, resultou na prisão de um foragido da Justiça de alta periculosidade conhecido pelo apelido de "The Best" - "o melhor", em tradução literal. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (24), na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro.
Segundo a investigação, o detido, que não teve o nome divulgado, era foragido da Justiça desde 2010 e procurado no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rondônia. Em seu desfavor haviam 14 mandados de prisão preventiva e ainda 4 condenações definitivas, que somam 40 anos de reclusão.
Destes mandados, 6 foram expedidos pelo Poder Judiciário capixaba, em varas criminais das cidades de Guarapari, São Mateus, e Ibiraçu.
A ficha de antecedentes criminais conta com 192 (cento e noventa e duas) páginas, onde há registros de envolvimento em casos de sequestro, homicídio, latrocínio, além de roubo à mão armada de bancos e joalherias.
As ações para localiza-lo e prendê-lo começaram ainda em meados do mês de dezembro, quando o cruzamento de dezenas de dados e informações resultou na confecção de um Laudo Papiloscópico que determinou que 4 criminosos foragidos da Justiça se tratavam na verdade da mesma pessoa, no caso, "The Best".
Ao ser abordado, o criminoso não ofereceu resistência e foi trazido para a sede da Polícia Federal e posteriormente conduzido ao sistema prisional.
Bandido conhecido como The Best leva a pior e é preso por força-tarefa do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça Polícia Civil Polícia Militar Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nova degutação na fábrica da Garoto, em Vila Velha
Garoto lança experiência de degustação de chocolate e café na fábrica em Vila Velha
Maratona de Vitória
Maratona de Vitória já soma mais de 4 mil inscritos
Shakira nega que descobriu traição de Piqué por conta de geleia
Quais músicas Shakira vai cantar em Copacabana? Veja possível setlist do show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados