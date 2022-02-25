Perseguição pelas ruas de Itapuã termina com acidente e prisão Vila Velha

Na fuga, os suspeitos passaram por muitas ruas, mas a tentativa de fugir terminou em acidente na Avenida Resplendor, quando o veículo acabou batendo ao se deparar com um cerco policial.

"Inicialmente fomos avisados sobre um assalto que estava ocorrendo e eles lograram êxito em roubar um veículo de aplicativo. Esse veículo cruzou com uma viatura e verificou (a origem furtiva do carro). A partir daí começou o acompanhamento, eles começaram a fugir pelas ruas do bairro (Centro), houve um apoio do Notaer e quando eles bateram com o carro, ambos tentaram correr, mas acabaram detidos. Um bem próximo do carro e o outro já mais afastado", detalhou a major.