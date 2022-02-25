Perseguição pelas ruas de Itapuã termina com acidente e prisão Vila Velha

Dois homens foram presos após uma perseguição que contou com a ação de policiais a pé, viaturas e até o apoio aéreo do helicóptero do Notaer, no fim da manhã desta quinta-feira, em Vila Velha. A ação assustou moradores e comerciantes pelas ruas onde os militares seguiam atrás do Fiat Mobi, principalmente na região do centro e Itapoã.
Na fuga, os suspeitos passaram por muitas ruas, mas a tentativa de fugir terminou em acidente na Avenida Resplendor, quando o veículo acabou batendo ao se deparar com um cerco policial.
Em entrevista à TV Gazeta, a major Samiramis, da Polícia Militar, explicou que a perseguição foi iniciada após uma ação criminosa praticada pela dupla.
"Inicialmente fomos avisados sobre um assalto que estava ocorrendo e eles lograram êxito em roubar um veículo de aplicativo. Esse veículo cruzou com uma viatura e verificou (a origem furtiva do carro). A partir daí começou o acompanhamento, eles começaram a fugir pelas ruas do bairro (Centro), houve um apoio do Notaer e quando eles bateram com o carro, ambos tentaram correr, mas acabaram detidos. Um bem próximo do carro e o outro já mais afastado", detalhou a major.
TENTATIVAS DE ASSALTO
Além de roubarem o Mobi, anteriormente os suspeitos tentaram assaltar uma padaria, porém não conseguiram e, na sequência, a dupla roubou o veículo. A polícia prosseguiu com buscas pela região para a identificação de mais pessoas envolvidas no assalto e também em localizar eventuais vítimas.
Os detidos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.