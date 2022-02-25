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Avenida Lindenberg

Homem é baleado por ex-colega de trabalho em posto de combustíveis em Vila Velha

Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (25), no bairro Cobilândia. Vítima foi atingida no pescoço e no abdômen

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 09:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2022 às 09:44
Um homem de 47 anos foi baleado por um ex-colega de trabalho, na madrugada desta sexta-feira (25), no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na Grande Vitória.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava bebendo com a namorada e familiares em um posto de combustíveis, na Avenida Carlos Lindenberg, quando viu o ex-colega de trabalho e se aproximou para conversar com ele.
Região onde homem foi baleado em Vila Velha
Região onde homem foi baleado em Vila Velha Crédito: Reprodução/Google
Durante a conversa, o homem de 47 anos teria feito uma brincadeira com o ex-colega de trabalho, que não gostou. O homem então saiu do local, mas depois retornou e atirou contra a vítima.
Ferido no abdômen e no pescoço, o homem foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Em seguida, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações do g1 ES

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