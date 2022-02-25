Homem é baleado por ex-colega de trabalho em posto de combustíveis em Vila Velha

Um homem de 47 anos foi baleado por um ex-colega de trabalho, na madrugada desta sexta-feira (25), no bairro Cobilândia, em Vila Velha , na Grande Vitória

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava bebendo com a namorada e familiares em um posto de combustíveis, na Avenida Carlos Lindenberg, quando viu o ex-colega de trabalho e se aproximou para conversar com ele.

Região onde homem foi baleado em Vila Velha Crédito: Reprodução/Google

Durante a conversa, o homem de 47 anos teria feito uma brincadeira com o ex-colega de trabalho, que não gostou. O homem então saiu do local, mas depois retornou e atirou contra a vítima.

Ferido no abdômen e no pescoço, o homem foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Em seguida, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).