Homem é morto a tiros dentro de oficina mecânica em Vila Velha
Um homem foi baleado, na tarde desta quinta-feira (24), em uma oficina mecânica do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, na Grande Vitória. A vítima morreu no local e foi identificada como Luís Cláudio da Silva Júnior, de 23 anos.
Um vídeo registrado por uma câmera na região mostra o momento em que o suposto atirador passa em frente à oficina e volta segundos depois. Este, de acordo com testemunhas, seria o momento em que ele efetuou de oito a 10 tiros na vítima.
Ainda segundo pessoas que passavam pela rua, antes do ação, o criminoso desceu de uma moto que ficou parada perto do local. A vítima morava no bairro Santa Mônica, também em Vila Velha.
A Polícia Militar afirmou que, diferente do que foi relatado por testemunhas e registrado no vídeo, os policiais apuraram que "a vítima estava na região quando dois suspeitos, em uma motocicleta, passaram e atiraram". O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de João Brito e Priciele Venturini, g1 ES e TV Gazeta