Suspeito de praticar diversos assaltos no Espírito Santo, um homem de 49 anos foi preso nesta quinta-feira (24), na praça do bairro Ibes, em Vila Velha. A prisão aconteceu após um levantamento feito pelo Serviço Reservado de Inteligência da Polícia Militar. O nome do detido não foi divulgado.
O que mais chama a atenção neste caso é o modo como ele agia: sempre fingindo interesse em produtos anunciados por mulheres pela internet. Com o pretexto de concluir a compra, ele marcava um encontro com as vítimas e, então, praticava os roubos fazendo uso de violência e graves ameaças.
O homem de 49 anos admitiu os crimes e indicou o local onde estavam os objetos que já tinham sido roubados, como perfumes e cosméticos. No mesmo lugar, os policiais militares também apreenderam uma arma falsa. Tudo foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
A PM não soube informar quantas foram as vítimas nem o valor aproximado dos produtos apreendidos nesta quinta-feira (24). A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil a respeito do caso. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.
Preso no ES homem que assaltava mulheres após negociar compra na internet