Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Preso no ES homem que assaltava mulheres após negociar compra na internet

Suspeito de 49 anos sempre escolhia produtos que eram vendidos por mulheres. Na hora do encontro para receber a mercadoria, ele assaltava vítimas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 fev 2022 às 19:42

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 19:42

Suspeito de praticar diversos assaltos no Espírito Santo, um homem de 49 anos foi preso nesta quinta-feira (24), na praça do bairro Ibes, em Vila Velha. A prisão aconteceu após um levantamento feito pelo Serviço Reservado de Inteligência da Polícia Militar. O nome do detido não foi divulgado.
O que mais chama a atenção neste caso é o modo como ele agia: sempre fingindo interesse em produtos anunciados por mulheres pela internet. Com o pretexto de concluir a compra, ele marcava um encontro com as vítimas e, então, praticava os roubos fazendo uso de violência e graves ameaças.
À esquerda, os produtos roubados pelo suspeito; à direita, arma falsa apreendida pela Polícia Militar
À esquerda, os produtos roubados pelo suspeito; à direita, arma falsa apreendida pela Polícia Militar Crédito: Divulgação Polícia Militar | Montagem A Gazeta
O homem de 49 anos admitiu os crimes e indicou o local onde estavam os objetos que já tinham sido roubados, como perfumes e cosméticos. No mesmo lugar, os policiais militares também apreenderam uma arma falsa. Tudo foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
A PM não soube informar quantas foram as vítimas nem o valor aproximado dos produtos apreendidos nesta quinta-feira (24). A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil a respeito do caso. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.
Preso no ES homem que assaltava mulheres após negociar compra na internet

Veja Também

Polícia recupera busto de bronze furtado em avenida de Cachoeiro

Mulheres são detidas trazendo drogas de MG para o ES

Vitória: carro é apreendido com droga e dívida de R$ 19 mil em infrações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados