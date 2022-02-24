Mulheres são detidas trazendo drogas de MG para o ES

A PM havia apurado que duas mulheres teriam embarcado no veículo durante a noite de quarta e, então, o deslocamento do ônibus foi monitorado pela corporação. Ao chegar à rodoviária de Barra de São Francisco, as suspeitas foram abordadas pelos policiais.

Na bagagem delas foram encontrados 61 tabletes de maconha, que totalizaram o peso aproximado de 50 kg. A droga estava entre as roupas das acusadas, de modo a tentar dissimular a carga. A PM informou que o modus operandi e as circunstâncias indicam que as mulheres são “mulas”, pessoas que fazem o transporte de drogas.