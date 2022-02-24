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Maconha na mala

Mulheres são detidas trazendo drogas de MG para o ES

Segundo a PM, há indícios de que as mulheres sejam "mulas", pessoas que atuam no transporte de drogas. Com elas, foram encontrados 50 kg de maconha

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 12:09

Publicado em 

24 fev 2022 às 12:09
Material foi encontrado na bagagem entre as roupas das mulheres
Material foi encontrado na bagagem entre as roupas das mulheres Crédito: Divulgação/PM
Duas mulheres foram detidas na madrugada desta quinta-feira (24) dentro de um ônibus em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, elas seriam responsáveis pelo transporte de aproximadamente 50 kg de maconha que eram trazidos da capital mineira, Belo Horizonte, até Nova Venécia, no Espírito Santo.
A PM havia apurado que duas mulheres teriam embarcado no veículo durante a noite de quarta e, então, o deslocamento do ônibus foi monitorado pela corporação. Ao chegar à rodoviária de Barra de São Francisco, as suspeitas foram abordadas pelos policiais.
Na bagagem delas foram encontrados 61 tabletes de maconha, que totalizaram o peso aproximado de 50 kg. A droga estava entre as roupas das acusadas, de modo a tentar dissimular a carga. A PM informou que o modus operandi e as circunstâncias indicam que as mulheres são “mulas”, pessoas que fazem o transporte de drogas.
O material apreendido e as detidas foram encaminhados ao plantão da Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento e não há mais informações. 
Mulheres são detidas trazendo drogas de MG para o ES

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