Duas mulheres foram detidas na madrugada desta quinta-feira (24) dentro de um ônibus em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, elas seriam responsáveis pelo transporte de aproximadamente 50 kg de maconha que eram trazidos da capital mineira, Belo Horizonte, até Nova Venécia, no Espírito Santo.
A PM havia apurado que duas mulheres teriam embarcado no veículo durante a noite de quarta e, então, o deslocamento do ônibus foi monitorado pela corporação. Ao chegar à rodoviária de Barra de São Francisco, as suspeitas foram abordadas pelos policiais.
Na bagagem delas foram encontrados 61 tabletes de maconha, que totalizaram o peso aproximado de 50 kg. A droga estava entre as roupas das acusadas, de modo a tentar dissimular a carga. A PM informou que o modus operandi e as circunstâncias indicam que as mulheres são “mulas”, pessoas que fazem o transporte de drogas.
O material apreendido e as detidas foram encaminhados ao plantão da Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento e não há mais informações.
Mulheres são detidas trazendo drogas de MG para o ES