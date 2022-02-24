Polícia recupera busto de bronze furtado em avenida de Cachoeiro

O busto de bronze que havia sido furtado no Centro de Cachoeiro foi recuperado, na manhã desta quinta-feira (24), em uma área lateral ao Parque de Exposições da cidade. Segundo a Polícia Civil (PC), a peça deixada no local foi apreendida pelos policiais de plantão.

O busto foi deixado em uma área lateral ao Parque de Exposições, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PCES

O furto do monumento feito em homenagem ao empresário José Félix Cheim – que deu nome a uma das principais avenidas de Cachoeiro, mais conhecida como “Linha Vermelha” – aconteceu na última segunda-feira (21)

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil informou que, após várias diligências, um suspeito de 22 anos, indicado como autor do furto, foi identificado. “Ele confessou a autoria, confirmando que havia praticado o crime há cerca de uma semana, durante a madrugada, vendendo a peça por R$ 150 para um atravessador”, explicou a PC.

A equipe de investigação, então, fez uma “campana” próxima à casa do suspeito de receptação. Depois de algumas horas, a polícia conseguiu abordá-lo no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro.

De acordo com a PC, um homem de 36 anos confessou ter recebido o busto e confirmou a versão do autor do furto. Ele também informou aos investigadores para quem havia vendido o busto, por um valor de R$ 752 – a peça está avaliada em R$ 30 mil.

O titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro, delegado Rafael Amaral, disse que foram feitas buscas para encontrar o monumento. "Os policiais foram à empresa responsável pela compra e, apesar de não encontrarem o objeto, verificaram a existência da nota de venda, exatamente no valor e peso do objeto, emitida na mesma data que o vendedor havia informado aos policiais civis", destacou.