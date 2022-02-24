Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Encontrado

Polícia recupera busto de bronze furtado em avenida de Cachoeiro

Suspeitos do crime foram identificados. Segundo a PC, a obra de arte está avaliada em R$ 30 mil e foi vendida por R$ 150 para o atravessador

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 19:09

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 fev 2022 às 19:09
O busto de bronze que havia sido furtado no Centro de Cachoeiro foi recuperado, na manhã desta quinta-feira (24), em uma área lateral ao Parque de Exposições da cidade. Segundo a Polícia Civil (PC), a peça deixada no local  foi apreendida pelos policiais de plantão.
Polícia recupera busto de bronze em Cachoeiro de Itapemirim
O busto foi deixado em uma área lateral ao Parque de Exposições, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PCES
Além de recuperar o busto, a polícia identificou os autores do furto e o receptador. Na quarta-feira (23), a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) do município solucionou o crime e prendeu o suspeito de ser o autor do crime e o homem que teria comprado a peça.
O furto do monumento feito em homenagem ao empresário José Félix Cheim – que deu nome a uma das principais avenidas de Cachoeiro, mais conhecida como “Linha Vermelha” – aconteceu na última segunda-feira (21).

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil informou que, após várias diligências, um suspeito de 22 anos, indicado como autor do furto, foi identificado. “Ele confessou a autoria, confirmando que havia praticado o crime há cerca de uma semana, durante a madrugada, vendendo a peça por R$ 150 para um atravessador”, explicou a PC.
A equipe de investigação, então, fez uma “campana” próxima à casa do suspeito de receptação. Depois de algumas horas, a polícia conseguiu abordá-lo no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro.
De acordo com a PC, um homem de 36 anos confessou ter recebido o busto e confirmou a versão do autor do furto. Ele também informou aos investigadores para quem havia vendido o busto, por um valor de R$ 752 – a peça está avaliada em R$ 30 mil.
O titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro, delegado Rafael Amaral, disse que foram feitas buscas para encontrar o monumento. "Os policiais foram à empresa responsável pela compra e, apesar de não encontrarem o objeto, verificaram a existência da nota de venda, exatamente no valor e peso do objeto, emitida na mesma data que o vendedor havia informado aos policiais civis", destacou.
Segundo o delegado, todos os identificados serão indiciados pelo  crime, sendo o jovem de 22 anos por furto majorado e o de 36 anos por receptação qualificada.

Veja Também

Câmara de Cachoeiro recupera quase R$ 200 mil perdidos em ataque hacker

Filho tenta matar a mãe com travesseiro e sacola em Cachoeiro

Familiares de pacientes reclamam de demora para cirurgias em hospital de Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados