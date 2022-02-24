Câmara de Cachoeiro recupera quase R$ 200 mil perdidos em ataque hacker

Segundo as informações da Câmara do município, o crime eletrônico ocorreu na sexta-feira (18), “quando o setor de monitoramento da Caixa identificou que haviam sido feitas quatro transferências da conta bancária da Câmara, somando aproximadamente R$ 200 mil, para contas de agências localizadas nos Estados do Piauí e Ceará”.

Diante do ocorrido, o banco estranhou alguns detalhes das transações. Logo após, entrou em contato com o Legislativo e foi informado de que as operações não haviam sido realizadas pela Casa.

A Câmara informou, ainda, que o presidente do Legislativo, Brás Zagotto, afirmou que não tinha dúvidas sobre a devolução dos recursos, pois as operações não haviam obedecido a nenhuma norma de segurança utilizada pela Câmara, “tendo, inclusive, ultrapassado o valor máximo permitido (R$ 3 mil) para pagamentos a recebedores não cadastrados”.

O crime de tentativa de fraude foi denunciado às polícias Civil e Federal, e as investigações seguem em andamento.