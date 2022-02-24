Filho tenta matar a mãe com travesseiro e sacola em Cachoeiro

Uma idosa de 66 anos foi agredida pelo próprio filho, de 33 anos, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O homem imobilizou a mãe e tentou asfixiá-la com uma sacola plástica e um travesseiro. Segundo o registro policial, ele é usuário de drogas e queria que a mãe desse dinheiro.
De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro Amaral, durante a madrugada desta quinta-feira (24). A idosa contou aos militares que o filho chegou à casa, a amarrou pelos braços e pelas pernas, a amordaçou e tentou sufocá-la com um travesseiro e uma sacola plástica, na intenção de matá-la.
A vítima relatou ainda que a intensão do filho era a de pegar um dinheiro que guarda em casa. O homem pegou uma quantia e fugiu da residência. Ainda segundo o registro, a idosa apresentava várias lesões pelo corpo e estava com dores, porém recusou atendimento médico.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, que informou que em casos em que não há flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à PC, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.