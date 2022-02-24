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Chacina no interior

Quatro pessoas são encontradas mortas em Vila Valério

Segundo a apuração da repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, as vítimas são de uma mesma família: mãe, filho, filha e o namorado da jovem

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 10:06

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 fev 2022 às 10:06
Karine Flegler, 15; a mãe dela, Clauzira Flegler, de 41 anos; o irmão Leandro Flegler, e o namorado de Karine, Vinicius Silva Pinto, de 25 anos.
Karine Flegler, 15; a mãe dela, Clauzira Flegler, 41; o irmão Leandro Flegler e o namorado da jovem Vinicius Silva Pinto,  25 Crédito: Acervo pessoal
Quatro pessoas de uma mesma família foram mortas a tiros na localidade de Córrego Flor de Maio, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (24). A Polícia Civil confirmou que duas das vítimas são do sexo masculino e as outras duas, do sexo feminino. 
Segundo a apuração da repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, com um parente da família, as vítimas são: Clauzira Flegler, de 41 anos; os filhos dela, Leandro Flegler, 22, e Karine Flegler, 15; e o namorado de Karine, identificado como Vinicius Silva Pinto, 25.
Perícia investiga a cena do crime Crédito: Gabriela Fardin
Também de acordo com a apuração da TV Gazeta no local,  vizinhos contaram  que viram  quando quatro homens chegaram em duas motos. Em seguida, foram ouvidos disparos. Os corpos da mãe e do filho ficaram caídos na plantação de pimenta, a cerca de 30 metros da casa. Eles teriam tentado fugir, mas não conseguiram. Os outros dois corpos, da filha e do namorado, estavam dentro da residência, no quarto.
A Polícia Militar foi acionada por volta da 7 horas pelos vizinhos, que também ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe confirmou que todos já estavam mortos.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, por nota, que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. Equipes da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha e das Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPPs) de Colatina e Nova Venécia foram até o local da ocorrência e estão realizando os levantamentos iniciais para a elucidação do crime.
Os corpos, segundo parentes, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Colatina.
Quatro pessoas são encontradas mortas em Vila Valério
Propriedade onde ocorreu o crime Crédito: Gabriela Fardin

RELAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS

Para a reportagem da TV Gazeta Norte, a Polícia Civil informou acreditar que a chacina  tenha relação com o tráfico de drogas, já que Vinicius, ainda segundo os investigadores, tinha envolvimento com este crime na região. Ele já teria sido preso em Minas Gerais. O jovem morava na casa da namorada havia cinco meses.
Há três meses, outro filho da Clauzira, Alan Junior Flegler, de 19 anos, foi assassinado em jaguaré.
Há três meses, outro filho da Clauzira, Alan Junior Flegler, de 19 anos, foi assassinado em Jaguaré. Crédito: Redes Sociais
A família ainda se recuperava de outra tragédia. Há três meses, outro filho da Clauzira, Alan Junior Flegler, de 19 anos, foi assassinado em Jaguaré. Segundo a PC, o jovem também tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A corporação informou que ainda não se sabe se esses dois crimes estão relacionados.
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