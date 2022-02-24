Quatro pessoas são encontradas mortas em Vila Valério

Karine Flegler, 15; a mãe dela, Clauzira Flegler, 41; o irmão Leandro Flegler e o namorado da jovem Vinicius Silva Pinto, 25 Crédito: Acervo pessoal

Quatro pessoas de uma mesma família foram mortas a tiros na localidade de Córrego Flor de Maio, na zona rural de Vila Valério , no Noroeste do Espírito Santo , na manhã desta quinta-feira (24). A Polícia Civil confirmou que duas das vítimas são do sexo masculino e as outras duas, do sexo feminino.

Segundo a apuração da repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, com um parente da família, as vítimas são: Clauzira Flegler, de 41 anos; os filhos dela, Leandro Flegler, 22, e Karine Flegler, 15; e o namorado de Karine, identificado como Vinicius Silva Pinto, 25.

Perícia investiga a cena do crime Crédito: Gabriela Fardin

Também de acordo com a apuração da TV Gazeta no local, vizinhos contaram que viram quando quatro homens chegaram em duas motos. Em seguida, foram ouvidos disparos. Os corpos da mãe e do filho ficaram caídos na plantação de pimenta, a cerca de 30 metros da casa. Eles teriam tentado fugir, mas não conseguiram. Os outros dois corpos, da filha e do namorado, estavam dentro da residência, no quarto.

A Polícia Militar foi acionada por volta da 7 horas pelos vizinhos, que também ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe confirmou que todos já estavam mortos.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, por nota, que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. Equipes da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha e das Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPPs) de Colatina e Nova Venécia foram até o local da ocorrência e estão realizando os levantamentos iniciais para a elucidação do crime.

Os corpos, segundo parentes, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Colatina.

Propriedade onde ocorreu o crime Crédito: Gabriela Fardin

RELAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS

Para a reportagem da TV Gazeta Norte, a Polícia Civil informou acreditar que a chacina tenha relação com o tráfico de drogas, já que Vinicius, ainda segundo os investigadores, tinha envolvimento com este crime na região. Ele já teria sido preso em Minas Gerais. O jovem morava na casa da namorada havia cinco meses.

Há três meses, outro filho da Clauzira, Alan Junior Flegler, de 19 anos, foi assassinado em Jaguaré. Crédito: Redes Sociais

A família ainda se recuperava de outra tragédia. Há três meses, outro filho da Clauzira, Alan Junior Flegler, de 19 anos, foi assassinado em Jaguaré. Segundo a PC, o jovem também tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A corporação informou que ainda não se sabe se esses dois crimes estão relacionados.