Vitória: carro é apreendido com droga e dívida de R$ 19 mil em infrações

À reportagem, agentes da PM informaram que as multas do proprietário do veículo, Luciano Farias Rocha, de 55 anos, correspondem a avanço de semáforo e velocidade acima da máxima permitida. Além disso, há débitos relativos à falta de recolhimento de imposto (IPVA) e de licenciamento anual. O motorista ainda conta com mais de 10 passagens pela polícia.

O capitão Theotônio, da PM, à frente da ocorrência, afirmou à reportagem que o homem em posse do veículo é de fato o proprietário, o qual deverá ser conduzido à delegacia. "Ele será autuado possivelmente por tráfico de drogas, já que estava com cerca de um tablete de maconha, além de mais uma bucha e sete celulares", informou.