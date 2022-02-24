Vitória: carro é apreendido com droga e dívida de R$ 19 mil em infrações

Um veículo Renault Logan foi apreendido durante operação de fiscalização realizada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) na Avenida Adalberto Simão Nader, próximo ao aeroporto de Vitória, na noite desta quarta-feira (23). No registro do carro, constavam mais de R$ 19 mil em débitos somados em dois anos (R$ 18,2 mil só em multas). No interior do carro, foi encontrado ainda um quilo de maconha prensada.
À reportagem, agentes da PM informaram que as multas do proprietário do veículo, Luciano Farias Rocha, de 55 anos, correspondem a avanço de semáforo e velocidade acima da máxima permitida. Além disso, há débitos relativos à falta de recolhimento de imposto (IPVA) e de licenciamento anual. O motorista ainda conta com mais de 10 passagens pela polícia.
Também segundo informações da PM, devido ao comportamento considerado suspeito do condutor, os militares resolveram revistar o veículo.
O capitão Theotônio, da PM, à frente da ocorrência, afirmou à reportagem que o homem em posse do veículo é de fato o proprietário, o qual deverá ser conduzido à delegacia. "Ele será autuado possivelmente por tráfico de drogas, já que estava com cerca de um tablete de maconha, além de mais uma bucha e sete celulares", informou.