Empresário tem carro atingido por tiros e acaba ferido no ES

Empresário é alvo de tiros em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Um empresário de 27 anos foi alvo de um ataque na noite desta terça-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo Vinicius Ribeiro, o carro dele foi perseguido por uma moto, por cerca de 15 minutos, e o garupa efetuou 20 tiros. A vítima sofreu um tiro de raspão na barriga.

O empresário do setor de alimentos afirmou que o ataque na localidade de Morro Grande foi por volta das 21h. “Estava indo buscar uma amiga em uma igreja no bairro BHN, quando percebi que havia uma moto preta me perseguindo. Acelerei e a moto continuou. Como não parei, deram dois tiros na traseira do carro. Entrei numa estrada de chão e vi que tinham me perdido de vista. Retornei e me deparei com eles de frente. Eles atiraram de novo”, relatou a vítima.

Vinicius Ribeiro conta que durante os tiros contra o carro, um Honda Fit, um dos disparos acertou de raspão a barriga dele. “Um tiro pegou no meu abdômen, quando atiraram de frente. Não tenho problema com ninguém, sou digital influencer, viajo muito. Fiquei sabendo que eles poderiam estar buscando outra pessoa com meu nome e com carro com as mesmas características do meu”, disse o empresário, em entrevista à reportagem de A Gazeta.

Após toda a perseguição, Vinicius falou que fez contato por telefone com amigos, que são policiais militares, para dar apoio. Ele foi atendido em um hospital particular da cidade e recebeu alta médica horas depois.

“Este é meu segundo livramento, já me assaltaram dentro de minha empresa e deram um tiro na minha cabeça, a bala atravessou a minha mão e ficou alojada na cabeça”, contou.