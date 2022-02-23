Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência em Cachoeiro

Empresário tem carro atingido por tiros e acaba ferido no ES

Vinicius Ribeiro, de 27 anos, contou à reportagem que teve o carro perseguido por uma moto e o garupa efetuou 20 tiros na direção dele nesta terça (22)

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 13:01

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 fev 2022 às 13:01
Empresário é alvo de tiros em Cachoeiro de Itapemirim
Empresário é alvo de tiros em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Um empresário de 27 anos foi alvo de um ataque na noite desta terça-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo Vinicius Ribeiro, o carro dele foi perseguido por uma moto, por cerca de 15 minutos, e o garupa efetuou 20 tiros. A vítima sofreu um tiro de raspão na barriga.
O empresário do setor de alimentos afirmou que o ataque na localidade de Morro Grande foi por volta das 21h. “Estava indo buscar uma amiga em uma igreja no bairro BHN, quando percebi que havia uma moto preta me perseguindo. Acelerei e a moto continuou. Como não parei, deram dois tiros na traseira do carro. Entrei numa estrada de chão e vi que tinham me perdido de vista. Retornei e me deparei com eles de frente. Eles atiraram de novo”, relatou a vítima.
Vinicius Ribeiro conta que durante os tiros contra o carro, um Honda Fit, um dos disparos acertou de raspão a barriga dele. “Um tiro pegou no meu abdômen, quando atiraram de frente. Não tenho problema com ninguém, sou digital influencer, viajo muito. Fiquei sabendo que eles poderiam estar buscando outra pessoa com meu nome e com carro com as mesmas características do meu”, disse o empresário, em entrevista à reportagem de A Gazeta.
Após toda a perseguição, Vinicius falou que fez contato por telefone com amigos, que são policiais militares, para dar apoio. Ele foi atendido em um hospital particular da cidade e recebeu alta médica horas depois.
“Este é meu segundo livramento, já me assaltaram dentro de minha empresa e deram um tiro na minha cabeça, a bala atravessou a minha mão e ficou alojada na cabeça”, contou.
A Polícia Militar fez buscas pelos suspeitos, mas eles não foram localizados. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Denúncias que ajudem nas investigações podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Veja Também

Jovem é executado a tiros após discutir com homem em Vila Velha

Com ação no ES e mais 3 Estados, Operação Ratoeira mira furto de combustíveis

Dois dos maiores suspeitos de roubos a carga e bancos no país são presos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados