Dois dos maiores suspeitos de roubos a carga e bancos no país são presos no ES

Bruno e Célio são apontados como dois dos maiores suspeitos de participação em roubos de cargas no país Crédito: Divulgação/PCES

Homens apontados como dois dos maiores suspeitos de participação em assaltos a cargas e bancos em território nacional foram presos no bairro Santa Luzia, em Vitória , na última-segunda-feira (21). As prisões foram realizadas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais.

Já o outro suspeito, Célio Andrade Barcelos, conhecido como "Cabelo", de 43 anos, é foragido do sistema prisional do Mato Grosso do Sul e, em fevereiro de 2015, participou do maior furto de cargas do país. Na ocasião, foram furtados 121 projetores de cinema de última geração, avaliados em R$ 24 milhões, que estavam em um depósito em Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Parte da carga também foi encontrada em Colatina.

Um dos suspeitos do roubo de cerca de R$ 600 mil da agência do Banco do Brasil de Guarapari foi preso pela polícia Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

De acordo com o delegado Brenno Andrade, Célio apresentou uma carteira de habilitação falsa e disse que era motorista carreteiro no momento da prisão. Ele cumpria pena em regime semiaberto no MS quando fugiu.

"É um indivíduo de extrema periculosidade, condenado a 17 anos por tráfico, uso de documento falso e furto qualificado", contou.

Ainda de acordo com o delegado, os presos teriam conexões em outros estados. Outras investigações estão em andamento, mas ainda não podem ser detalhadas, segundo a polícia.

"Acreditamos que com essas prisões poderemos notar uma redução no número de furtos e roubos de cargas e bancos. Eram indivíduos especializados, extremamente tranquilos e fogem do habitual do bandido comum", disse o delegado.

Após o cumprimento dos mandados de prisão, Bruno e Célio foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Célio será transferido para o sistema prisional do MS.