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Internada na UTI

Polícia investiga denúncia de estupro e gravidez entre irmãos no ES

Familiar da vítima informou à reportagem de A Gazeta que a menina estava passando mal e foi levada ao hospital, onde foi descoberta a gravidez

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 21:10

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 fev 2022 às 21:10
A Delegacia de Polícia de Vila Valério investiga o caso de uma adolescente de 14 anos que engravidou após ter sido estuprada. Um parente da vítima informou para a reportagem de A Gazeta que a menina estava passando mal e foi levada ao hospital, onde, segundo família, foi descoberta a gravidez de nove meses. A menina contou que teria sido estuprada pelo irmão. Os envolvidos no caso não terão o nome divulgado para preservar a identidade da adolescente.
De acordo com o familiar, no hospital, foi constatado que o bebê já estava morto havia dez dias, e isso vinha causando o mal-estar na menina. Ela continua internada na UTI de um hospital no Estado, devido às complicações da gestação.
No hospital, a adolescente contou ao pai ter sido vítima de estupro cometido pelo próprio irmão. O pai foi até a delegacia e prestou denúncia contra o rapaz, de 20 anos. 
Polícia Civil, por nota, informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vila Valério e que detalhes não serão divulgados, por enquanto.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Polícia Civil de Vila Valério investiga o caso de uma adolescente de 14 anos que engravidou após ser estuprada. Crédito: Carlos Alberto Silva
O Conselho Tutelar de São Gabriel da Palha informou que o caso está sendo apurado. Mais informações, complementou, não poderiam ser passadas, por se tratar de uma adolescente.

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