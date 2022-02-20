Bandidos de moto atiram e matam estudante de Direito no Ibes, em Vila Velha

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Três pessoas foram baleadas por dois homens que passavam em uma motocicleta na Rua Presidente John Kennedy, no bairro Ibes, em Vila Velha , por volta das 23h20 deste sábado (19). Uma das vítimas, uma mulher de 31 anos, Julia Gláucia Ribeiro Pereira, não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo o líder comunitário Thiago Teixeira, em entrevista ao repórter Aurélio de Freitas, para a TV Gazeta, a vítima era estudante de Direito.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher morta chegou a dar entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Também segundo a PM, um dos dois homens atingidos pelos tiros foi baleado na coxa esquerda e o outro na mão, coxa e joelho, tendo sido levados pelo Samu ao mesmo centro hospitalar no município canela-verde.

Segundo apuração da TV Gazeta, que esteve no local do crime, as marcas dos tiros estão por toda parte, nas paredes e até em uma das árvores. Além disso, o que chama à atenção é que a região onde a vítima estava quando foi atingida fica a menos de 400 metros de um batalhão da Polícia Militar.

Menos de uma semana antes, outro crime também apavorou a população do Ibes, quando as câmeras de monitoramento comunitário também flagraram tudo. Era uma noite movimentada e, também de moto, dois criminosos passaram e o que estava na garupa atirou várias vezes. Um dos tiros foi na direção de um homem, mas acabou acertando o cachorro dele. Após dois ataques brutais em um curto espaço de tempo, a população do bairro pede socorro.

Julia Gláucia Ribeiro Pereira foi morta na pracinha do Ibes Crédito: Reprodução

Demandada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.