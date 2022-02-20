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Bandidos de moto atiram e matam estudante de Direito no Ibes, em Vila Velha

A universitária de 31 anos chegou a dar entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras duas pessoas ficaram feridas

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 10:13

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 fev 2022 às 10:13
Três pessoas foram baleadas por dois homens que passavam em uma motocicleta na Rua Presidente John Kennedy, no bairro Ibes, em Vila Velha, por volta das 23h20 deste sábado (19). Uma das vítimas, uma mulher de 31 anos, Julia Gláucia Ribeiro Pereira, não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo o líder comunitário Thiago Teixeira, em entrevista ao repórter Aurélio de Freitas, para a TV Gazeta, a vítima era estudante de Direito. 
De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher morta chegou a dar entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria.
Também segundo a PM, um dos dois homens atingidos pelos tiros foi baleado na coxa esquerda e o outro na mão, coxa e joelho, tendo sido levados pelo Samu ao mesmo centro hospitalar no município canela-verde.
Segundo apuração da TV Gazeta, que esteve no local do crime, as marcas dos tiros estão por toda parte, nas paredes e até em uma das árvores. Além disso, o que chama à atenção é que a região onde a vítima estava quando foi atingida fica a menos de 400 metros de um batalhão da Polícia Militar.
Menos de uma semana antes, outro crime também apavorou a população do Ibes, quando as câmeras de monitoramento comunitário também flagraram tudo. Era uma noite movimentada e, também de moto, dois criminosos passaram e o que estava na garupa atirou várias vezes. Um dos tiros foi na direção de um homem, mas acabou acertando o cachorro dele. Após dois ataques brutais em um curto espaço de tempo, a população do bairro pede socorro.
Julia Gláucia Ribeiro Pereira foi morta na pracinha do Ibes
Julia Gláucia Ribeiro Pereira foi morta na pracinha do Ibes Crédito: Reprodução
Demandada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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