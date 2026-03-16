Usava da boa-fé

Funcionária de financeira é presa por aplicar golpes em idosos em Castelo

Janete Serafim Ribondi, de 31 anos, fingia ajudar as vítimas para sacar dinheiro das contas bancárias delas; ela acabou localizada pela polícia em Viana, onde residia com a mãe

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:05

Uma funcionária de uma financeira foi presa por aplicar golpes em idosos em Castelo, na região Sul do Espírito Santo. Janete Serafim Ribondi, de 31 anos, foi localizada na casa da mãe dela em Viana, na Grande Vitória, na última quinta-feira (12). Em coletiva de imprensa, a Polícia Civil explicou que ela se aproveitava especialmente de clientes que não sabiam ler ou usar a internet.

O caso que motivou a prisão ocorreu em 30 de outubro de 2024, quando um idoso de 64 anos entregou o cartão e a senha dele para que a suspeita o ajudasse com um empréstimo e a sacar um benefício. Depois de acompanhá-lo ao banco e entregar o benefício, ela voltou sozinha à agência e sacou cerca de R$ 2 mil da conta dele. A fraude foi comprovada após análise de extratos e imagens das câmeras de segurança.

A funcionária de financeira foi presa por aplicar golpes em idosos em Castelo Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A investigação também identificou outro golpe semelhante contra outro idoso no mesmo dia, com prejuízo de R$ 1 mil. Ela também teria cometido o crime em 2019, quando uma mulher também idosa teve prejuízo de R$ 12 mil. A polícia acredita que possam existir outras vítimas e orienta que quem tiver sido prejudicado procure a delegacia mais próxima ou faça uma denúncia anônima ligando para 181.

A suspeita foi presa pelo crime de furto qualificado por meio do abuso de confiança e levada para o sistema prisional.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa dela e o espaço segue em aberto para manifestação.

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