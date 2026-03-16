Argentino reage a assalto dentro da própria casa e é espancado na Serra

Publicado em 16 de março de 2026 às 14:38
Um argentino de 64 anos foi espancado durante um assalto dentro da própria casa na noite deste domingo (15), na Praia de Carapebus, na Serra, na Grande Vitória.
Segundo a vítima, dois criminosos armados e encapuzados invadiram a residência, o agrediram e roubaram dinheiro e um celular. Nenhum suspeito foi preso.
Ainda de acordo com o argentino, que não foi identificado, ele estava sozinho em casa e comia pizza quando foi surpreendido pelos criminosos.
“Eu estava comendo pizza, tranquilo, de costas, quando chegaram dois homens falando ‘fica quieto’. Colocaram a arma na minha cabeça. Tentei me defender, me deram pauladas, caí no chão. Tentei me levantar”, contou.
Durante o ataque, os criminosos usaram uma mangueira para bater na vítima. As agressões deixaram marcas nas costas do argentino, conforme apuração do g1 ES.
Por causa dos ferimentos, o homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passou por exames. De acordo com a vítima, as agressões foram tão fortes que ele teve dificuldade para ir até a delegacia registrar a ocorrência.
Além das agressões, os assaltantes levaram o celular do argentino e US$ 6,5 mil que estavam guardados na casa, o equivalente a mais de R$ 34 mil.
Após o crime, a dupla fugiu.
Pela forma como os criminosos entraram na residência, o argentino acredita que alguém pode ter facilitado a ação.
“Alguém facilitou a entrada, deixaram o portão aberto. Isso nunca fica aberto”, disse.
O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra. Abalado com a violência, o argentino afirmou que já pensava em deixar o Espírito Santo e que agora pretende se mudar o quanto antes.
“Não estava conseguindo suportar a situação de violência. Eu já estava com as malas prontas. Tenho que sair daqui”, afirmou.
*Com informações do g1 ES
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