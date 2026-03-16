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Argentino reage a assalto dentro da própria casa e é espancado na Serra

Argentino reage a assalto dentro da própria casa e é espancado na Serra

Segundo a vítima, dois criminosos armados e encapuzados invadiram a casa na Praia de Carapebus. Suspeitos, que não foram presos, roubaram 6,5 mil dólares e um celular.

Redação de A Gazeta

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Publicado em 16 de março de 2026 às 14:38

Argentino reagiu a assalto dentro da própria casa e foi espancado na Serra
Argentino reagiu a assalto dentro da própria casa e foi espancado na Serra Crédito: TV Gazeta

Um argentino de 64 anos foi espancado durante um assalto dentro da própria casa na noite deste domingo (15), na Praia de Carapebus, na Serra, na Grande Vitória.

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Segundo a vítima, dois criminosos armados e encapuzados invadiram a casa na Praia de Carapebus. Suspeitos, que não foram presos, roubaram 6,5 mil dólares e um celular.

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Segundo a vítima, dois criminosos armados e encapuzados invadiram a residência, o agrediram e roubaram dinheiro e um celular. Nenhum suspeito foi preso.

Ainda de acordo com o argentino, que não foi identificado, ele estava sozinho em casa e comia pizza quando foi surpreendido pelos criminosos.

“Eu estava comendo pizza, tranquilo, de costas, quando chegaram dois homens falando ‘fica quieto’. Colocaram a arma na minha cabeça. Tentei me defender, me deram pauladas, caí no chão. Tentei me levantar”, contou.

Durante o ataque, os criminosos usaram uma mangueira para bater na vítima. As agressões deixaram marcas nas costas do argentino, conforme apuração do g1 ES.

Vítima passou por exames

Por causa dos ferimentos, o homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passou por exames. De acordo com a vítima, as agressões foram tão fortes que ele teve dificuldade para ir até a delegacia registrar a ocorrência.

Além das agressões, os assaltantes levaram o celular do argentino e US$ 6,5 mil que estavam guardados na casa, o equivalente a mais de R$ 34 mil.

Após o crime, a dupla fugiu.

Suspeita de ajuda no crime

Pela forma como os criminosos entraram na residência, o argentino acredita que alguém pode ter facilitado a ação.

“Alguém facilitou a entrada, deixaram o portão aberto. Isso nunca fica aberto”, disse.

Medo após a violência

O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra. Abalado com a violência, o argentino afirmou que já pensava em deixar o Espírito Santo e que agora pretende se mudar o quanto antes.

“Não estava conseguindo suportar a situação de violência. Eu já estava com as malas prontas. Tenho que sair daqui”, afirmou.

*Com informações do g1 ES

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