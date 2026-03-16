Bairro Olaria

Homem é morto após reclamar de uso de drogas em frente de casa em Guarapari

Após discussão, suspeito teria atirado em direção ao interior do imóvel; outro homicídio também foi registrado na cidade na mesma noite

Publicado em 16 de março de 2026 às 11:58

Guarapari registrou dois homicídios na noite de domingo (15) Crédito: Marcelo Moryan

Um homem de 51 anos foi morto a tiros após advertir pessoas que estavam usando drogas na frente da casa dele no bairro Olaria, em Guarapari, na noite de domingo (15). Testemunhas relataram à Polícia Militar que, depois de a vítima falar com o grupo, houve uma discussão e um dos suspeitos disparou em direção ao interior do imóvel.

O irmão da vítima foi avisado de que o homem havia sido baleado e o encontrou caído dentro da residência. Ao lado do corpo, segundo a Polícia Militar, foi localizado um revólver calibre .38 contendo cinco munições. A arma foi apreendida e a perícia foi acionada.

Outro crime registrado em Guarapari

Ainda na noite de domingo, outro homicídio foi registrado em Guarapari, desta vez no trevo de Reta Grande. De acordo com a Polícia Militar, um homem de 43 anos foi morto a tiros após ser perseguido por suspeitos em uma motocicleta.

Os dois casos serão investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Até o momento, ninguém foi preso.

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