Violência

Mulher é presa suspeita de matar companheiro a machadadas em Conceição do Castelo

Suspeita foi encontrada em um bar no Centro da cidade, com roupas sujas de sangue; crime aconteceu na noite de domingo (15)

Publicado em 16 de março de 2026 às 11:34

Uma mulher de 54 anos foi presa na noite de domingo (15) suspeita de matar o companheiro, de 50 anos, com golpes de machado em São João da Barra, distrito de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a suspeita foi encontrada no Centro da cidade com roupas sujas de sangue.

De acordo com a PM, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir até a casa onde o crime ocorreu, mas a vítima já estava morta. Os militares localizaram um machado com vestígios de sangue na área externa da residência.

Ainda no local, uma testemunha contou à polícia que ouviu o casal discutindo ao longo do dia.

Após buscas, a mulher foi encontrada em um bar no Centro da cidade, aparentemente embriagada e com manchas de sangue nas costas, em uma das pernas e na blusa. Questionada pelos militares, ela afirmou que estava tomando banho quando encontrou o companheiro já ensanguentado no sofá e o machado no chão. A mulher também disse que arremessou o objeto para fora da casa.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita foi levada para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuada em flagrante por homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima. Em seguida, ela foi encaminhada ao sistema prisional feminino e permanece à disposição da Justiça.

O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) do município.

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