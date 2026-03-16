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Discussão termina com homem baleado em Presidente Kennedy

Publicado em 16/03/2026 às 15h10

Uma discussão resultou em um homem baleado em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na noite desse domingo (15). De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima teria tentado se aproximar da ex-companheira e do filho deles quando se envolveu em uma briga com o atual companheiro da mulher, que sacou uma arma e atirou. O suspeito fugiu em seguida. 

Ferido no braço e nas costas, o jovem correu até uma praça no Centro da cidade e ligou para o Samu/192. Ele foi socorrido e levado para um hospital municipal, onde posteriormente foi transferido à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas em sigilo por meio do Disque-denúncia (181). 

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