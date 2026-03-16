Discussão termina com homem baleado em Presidente Kennedy
Uma discussão resultou em um homem baleado em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na noite desse domingo (15). De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima teria tentado se aproximar da ex-companheira e do filho deles quando se envolveu em uma briga com o atual companheiro da mulher, que sacou uma arma e atirou. O suspeito fugiu em seguida.
Ferido no braço e nas costas, o jovem correu até uma praça no Centro da cidade e ligou para o Samu/192. Ele foi socorrido e levado para um hospital municipal, onde posteriormente foi transferido à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas em sigilo por meio do Disque-denúncia (181).