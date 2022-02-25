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Em Nova Palestina

Vídeo: bandido agride e rouba família dona de trailer de lanche em Vitória

Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira no bairro Nova Palestina. Vítimas tiveram dinheiro e celulares roubados

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 13:10

Publicado em 

25 fev 2022 às 13:10
Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento que um trailer, localizado na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Nova Palestina, na Grande São Pedro, em Vitória, foi assaltado na madrugada desta sexta-feira (25).
O dono, que preferiu não ser identificado, contou que o estabelecimento costuma funcionar entre 21h e 3h. Ele disse que estava cochilando dentro do carro quando o assaltante chegou de moto e rendeu o filho dele e a esposa.
"Quando dei por mim ele estava chutando meu filho e com a arma apontada para ele. Já tinha pegado o celular da minha mulher", contou.
Depois de roubar o celular da esposa do comerciante e ainda agredir o filho dele, o assaltante roubou todo o dinheiro do caixa.
"A gente aqui no bairro, segurança de madrugada aqui está complicada. A gente precisa ganhar o pão de cada dia. Me deram um prejuízo de mais de RS 2,5 mil. Só Deus", disse.
Armado, homem assaltou trailer em Nova Palestina, Vitória — Foto: /TV Gazeta
Armado, homem assaltou trailer em Nova Palestina, Vitória — Foto: /TV Gazeta Crédito: Reprodução
Sobre as reclamações de insegurança, a PM disse que realiza policiamento ostensivo constante em toda Grande São Pedro.
"No entanto, cabe ressaltar que o policiamento é dinâmico, ou seja, as viaturas ficam circulando pela região e indivíduos motivados à prática criminal se aproveitam das oportunidades para agir", informou trecho de nota.
Com informações de Fabiana Oliveira

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