Vídeo: bandido agride e rouba família dona de trailer de lanche em Vitória

Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento que um trailer, localizado na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Nova Palestina, na Grande São Pedro, em Vitória , foi assaltado na madrugada desta sexta-feira (25).

O dono, que preferiu não ser identificado, contou que o estabelecimento costuma funcionar entre 21h e 3h. Ele disse que estava cochilando dentro do carro quando o assaltante chegou de moto e rendeu o filho dele e a esposa.

"Quando dei por mim ele estava chutando meu filho e com a arma apontada para ele. Já tinha pegado o celular da minha mulher", contou.

Depois de roubar o celular da esposa do comerciante e ainda agredir o filho dele, o assaltante roubou todo o dinheiro do caixa.

"A gente aqui no bairro, segurança de madrugada aqui está complicada. A gente precisa ganhar o pão de cada dia. Me deram um prejuízo de mais de RS 2,5 mil. Só Deus", disse.

Armado, homem assaltou trailer em Nova Palestina, Vitória — Foto: /TV Gazeta Crédito: Reprodução

Sobre as reclamações de insegurança, a PM disse que realiza policiamento ostensivo constante em toda Grande São Pedro.

"No entanto, cabe ressaltar que o policiamento é dinâmico, ou seja, as viaturas ficam circulando pela região e indivíduos motivados à prática criminal se aproveitam das oportunidades para agir", informou trecho de nota.