Organização que roubava moto e vendia com documentos falsos é presa no ES

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (24) suspeitos de participarem de uma organização criminosa que atuava no roubo de motos para vendê-las com documentos falsos aos moradores de Alfredo Chaves, no munícipio da Região Serrana do Estado . Outras quatro pessoas, suspeitas de serem receptadoras dos veículos, foram detidas. Também foram apreendidos 16 motocicletas e um carro.

Ao todo, 16 motocicletas foram apreendidas no esquema criminoso Crédito: Divulgação/PCES

A ação foi feita na Operação Cavalo de Troia, deflagrada pela Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves. O objetivo é desarticular um esquema criminoso relacionado à receptação e venda de motocicletas de maneira ilícita no município.

O trabalho foi realizado também pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal de Anchieta. A PC informou que, durante o cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão, quatro pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves por terem adquirido os veículos.

MOTOS ERAM RETIRADAS DE LOCAL DE ACIDENTES

O titular da DP de Alfredo Chaves, delegado Luiz Carlos Claret Pascoal, disse que as investigações tiveram início quando a polícia começou a suspeitar de uma situação frequente nas ocorrências de acidentes de trânsito no município.

"Desde outubro, notei que, em todo acidente envolvendo motocicleta, os militares iam atender a ocorrência e o veículo que estava envolvido já havia sido retirado. Nós acabamos consultando as placas de cada um desses veículos e notamos que eram motos irregulares, com algum tipo de restrição." Luiz Carlos Claret Pascoal - Titular da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves

O delegado contou que há um costume de não esperar a polícia verificar a situação do veículo e retirar do local. "Tem gente que vende. Veículos que valem R$ 20 mil, as pessoas compram por R$ 7 mil, um terço do valor", relatou.

Além disso, o delegado disse que a equipe da polícia soube que duas motos deveriam estar no pátio central do Detran. "Talvez sejam clonadas ou foram liberadas irregularmente. Tem que investigar melhor", informou.

INVESTIGAÇÕES

Segundo a PC, após cinco meses de investigações, foi constatado que dois homens de 27 e 39 anos eram os responsáveis por comprar as motocicletas e vendê-las na região. “Eles recebiam as motos furtadas, roubadas ou adulteradas e vendiam com documentos falsos para os moradores de Alfredo Chaves”, explicou.

Ainda de acordo com a PC, o cumprimento dos mandados foi realizado em oficinas e lojas de revenda de automóveis. O resultado foi a apreensão de 16 motocicletas, um carro e a condução de quatro homens. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de receptação e foram liberados após pagarem fiança.

A polícia comunicou que, durante a prisão dos homens de 27 e 39 anos, nada de ilícito foi encontrado. “Entretanto, por conta do mandado de prisão, eles foram encaminhados ao sistema prisional. As investigações sobre o caso continuam”, concluiu.

Além de motos, a polícia também apreendeu um carro Crédito: Divulgação/PCES