Vídeo: acidentes com mortes em mesmo trecho da BR 262 impressionam

Dois acidentes com mortes já foram registrados por câmeras de segurança no Trevo de Paraju, que fica na altura do quilômetro 56 da BR 262, em Marechal Floriano, município da Região Serrana do Estado. Os dois acidentes aconteceram quando os carros dirigidos pelas vítimas tentaram cruzar a pista para entrar no trevo.
O primeiro caso aconteceu no dia 3 de dezembro de 2021, quando o carro dirigido por Nivaldo José Simmes, de 63 anos, foi atingido por um caminhão. Ele morreu no local do acidente e o passageiro foi socorrido em estado grave. Já o condutor do caminhão saiu ileso. Veja abaixo o vídeo do momento da batida:
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal no dia do acidente, devido à colisão, o passageiro ficou preso às ferragens e foi desencarcerado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Em seguida, a vítima foi levada para o Hospital e Maternidade Doutor Arthur Gerhardt, no município vizinho de Domingos Martins.
Já nesta terça-feira (22), outro acidente muito parecido foi registrado no mesmo local. Uma picape dirigida por Amarilio Klein, ex-vereador de Marechal Floriano, foi atingida por uma ambulância ao cruzar a pista. Ele ficou preso às ferragens, chegou a ser socorrido, mas morreu no local. Assista ao vídeo abaixo:
De acordo com a Prefeitura de Ibatiba, o motorista da ambulância ia buscar um paciente que recebeu alta. A ambulância capotou, mas o condutor, que estava sozinho no momento do acidente, não sofreu nenhum ferimento.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Câmara Municipal de Marechal Floriano confirmou a morte de Amarilio. "Por meio do Presidente Cezar Tadeu Ronchi Junior e os demais vereadores, lamenta profundamente o falecimento do ex-vereador", ressaltou a administração. Conforme a câmara, Amarilio foi vereador em 4 mandatos: entre 1993 e 1996, depois de 1997 a 2000, em seguida de 2001 até 2004 e, por fim, de 2005 a 2008, totalizando 16 anos seguidos compondo a casa de leis.
A reportagem de A Gazeta demandou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para saber se o órgão pretende fazer alguma intervenção - como implantar radares, redutores de velocidade ou até obras - para diminuir os acidentes no Trevo de Paraju, mas ainda não obteve reposta. Caso haja um posicionamento, o texto será atualizado.