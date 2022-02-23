Vídeo: acidentes com mortes em mesmo trecho da BR 262 impressionam

Amarilio Klein morreu em um acidente envolvendo a picape que ele estava dirigindo e uma ambulância no Trevo de Paraju, na BR 262

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De acordo com a Prefeitura de Ibatiba, o motorista da ambulância ia buscar um paciente que recebeu alta. A ambulância capotou, mas o condutor, que estava sozinho no momento do acidente, não sofreu nenhum ferimento.

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Câmara Municipal de Marechal Floriano confirmou a morte de Amarilio. "Por meio do Presidente Cezar Tadeu Ronchi Junior e os demais vereadores, lamenta profundamente o falecimento do ex-vereador", ressaltou a administração. Conforme a câmara, Amarilio foi vereador em 4 mandatos: entre 1993 e 1996, depois de 1997 a 2000, em seguida de 2001 até 2004 e, por fim, de 2005 a 2008, totalizando 16 anos seguidos compondo a casa de leis.