Vítima de acidente com morte na BR 262 era ex-vereador de Marechal Floriano

Amarilio Klein morreu em um acidente envolvendo a picape que ele estava dirigindo e uma ambulância no Trevo de Paraju, na BR 262 Crédito: Montagem A Gazeta | Leitor A Gazeta

Uma postagem nas redes sociais da Câmara de Municipal de Marechal Floriano mostrou que foi respeitado um minuto de silêncio pela morte de Amarilio na sessão desta terça-feira.

De acordo com a Prefeitura de Ibatiba, o motorista da ambulância ia buscar um paciente que recebeu alta. Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram que o ex-vereador estava aguardando para entrar no trevo e, quando cruzou a pista, foi atingido pela ambulância. Veja:

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A ambulância capotou, mas o condutor, que estava sozinho no momento do acidente, não sofreu nenhum ferimento. Já o ex-vereador, que dirigia a picape, ficou preso às ferragens, foi socorrido no local, mas não resistiu.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) foram acionadas e estiveram no local para atender à ocorrência.

O QUE DIZ A CÂMARA DE MARECHAL FLORIANO

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Câmara Municipal de Marechal Floriano confirmou a morte de Amarilio. "Por meio do Presidente Cezar Tadeu Ronchi Junior e os demais vereadores, lamenta profundamente o falecimento do ex-vereador", ressaltou a administração.

Conforme a câmara, Amarilio foi vereador em 4 mandatos: entre 1993 e 1996, depois de 1997 a 2000, em seguida de 2001 até 2004 e, por fim, de 2005 a 2008, totalizando 16 anos seguidos compondo a casa de leis.

TRECHO PERIGOSO

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no acidente de dezembro o motorista do carro tentou cruzar a pista e foi acertado na lateral. Com o impacto da batida, o Gol rodou e foi parar fora da rodovia.

A PRF confirmou ainda que o motorista perdeu a vida no local. A esposa dele, Maria Endringer Simmer, ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

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