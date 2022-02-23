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Trevo de Paraju

Vítima de acidente com morte na BR 262 era ex-vereador de Marechal Floriano

Amarilio Klein estava em uma picape que foi atingida por uma ambulância na altura do Trevo de Paraju na tarde desta terça-feira (22)

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 08:52

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 fev 2022 às 08:52
Amarilio Klein morreu em um acidente envolvendo a picape que ele estava dirigindo e uma ambulância no Trevo de Paraju, na BR 262
Amarilio Klein morreu em um acidente envolvendo a picape que ele estava dirigindo e uma ambulância no Trevo de Paraju, na BR 262 Crédito: Montagem A Gazeta | Leitor A Gazeta
O ex-vereador Amarilio Klein morreu em um acidente envolvendo a picape que ele estava dirigindo e uma ambulância no Trevo de Paraju, na BR 262, em Marechal Floriano, região Serrana do Estado, nesta terça-feira (22). Conforme consta no site da Câmara Municipal, Amarilio foi vereador entre 1993 e 2008.
Uma postagem nas redes sociais da Câmara de Municipal de Marechal Floriano mostrou que foi respeitado um minuto de silêncio pela morte de Amarilio na sessão desta terça-feira.
De acordo com a Prefeitura de Ibatiba, o motorista da ambulância ia buscar um paciente que recebeu alta. Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram que o ex-vereador estava aguardando para entrar no trevo e, quando cruzou a pista, foi atingido pela ambulância. Veja:
A ambulância capotou, mas o condutor, que estava sozinho no momento do acidente, não sofreu nenhum ferimento. Já o ex-vereador, que dirigia a picape, ficou preso às ferragens, foi socorrido no local, mas não resistiu.
As equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estiveram no local para atender à ocorrência.

O QUE DIZ A CÂMARA DE MARECHAL FLORIANO

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Câmara Municipal de Marechal Floriano confirmou a morte de Amarilio. "Por meio do Presidente Cezar Tadeu Ronchi Junior e os demais vereadores, lamenta profundamente o falecimento do ex-vereador", ressaltou a administração.
Conforme a câmara, Amarilio foi vereador em 4 mandatos: entre 1993 e 1996, depois de 1997 a 2000, em seguida de 2001 até 2004 e, por fim, de 2005 a 2008, totalizando 16 anos seguidos compondo a casa de leis.

TRECHO PERIGOSO

Este é o segundo acidente com morte que acontece no Trevo de Paraju e que é registrado pela mesma câmera de videomonitoramento. No dia 3 de dezembro de 2021, o carro dirigido por Nivaldo José Simmes, de 63 anos, foi atingido por um caminhão. Assista ao vídeo abaixo:
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no acidente de dezembro o motorista do carro tentou cruzar a pista e foi acertado na lateral. Com o impacto da batida, o Gol rodou e foi parar fora da rodovia.
A PRF confirmou ainda que o motorista perdeu a vida no local. A esposa dele, Maria Endringer Simmer, ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.
Vítima de acidente com morte na BR 262 era ex-vereador de Marechal Floriano

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Correção

23/02/2022 - 10:39
A primeira versão desta matéria trazia a informação, segundo a prefeitura de Ibatiba, responsável pela ambulância, de que o motorista da picape teria tentado fazer uma ultrapassagem quando ocorreu o acidente. No entanto, de acordo as imagens da câmera de segurança, o ex-vereador estava cruzando a pista quando o acidente aconteceu. O texto foi corrigido.  

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