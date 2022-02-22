Ambulância e picape se envolvem em grave acidente em Marechal Floriano

O motorista de uma caminhonete morreu em um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (22) após o veículo que dirigia colidir com uma ambulância no Trevo de Paraju, em Marechal Floriano, na Região Serrana. A vítima foi identificada como Amarilio Klein, que foi vereador da cidade entre 1993 e 2008.
De acordo com a Prefeitura de Ibatiba, o motorista da ambulância ia buscar um paciente que recebeu alta. Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram que o ex-vereador estava aguardando para entrar no trevo e, quando cruzou a pista, foi atingido pela ambulância. Veja:
A ambulância capotou, mas o condutor, que estava sozinho no momento do acidente, não sofreu nenhum ferimento. Já o motorista da picape ficou preso às ferragens, foi socorrido no local, mas não resistiu.
As equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estiveram no local para atender à ocorrência.
Correção
23/02/2022 - 10:48
A primeira versão desta matéria trazia a informação, segundo a prefeitura de Ibatiba, responsável pela ambulância, de que o motorista da picape teria tentado fazer uma ultrapassagem quando ocorreu o acidente. No entanto, de acordo as imagens da câmera de segurança, o ex-vereador estava cruzando a pista quando o acidente aconteceu. O texto foi corrigido.