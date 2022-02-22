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Trevo de Paraju

Ambulância e picape se envolvem em grave acidente em Marechal Floriano

O motorista que estava na caminhonete morreu; ambulância capotou. Imagens registraram momento da colisão

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 19:43

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

22 fev 2022 às 19:43
O motorista de uma caminhonete morreu em um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (22) após o veículo que dirigia colidir com uma ambulância no Trevo de Paraju, em Marechal Floriano, na Região Serrana. A vítima foi identificada como Amarilio Klein, que foi vereador da cidade entre 1993 e 2008.
De acordo com a Prefeitura de Ibatiba, o motorista da ambulância ia buscar um paciente que recebeu alta. Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram que o ex-vereador estava aguardando para entrar no trevo e, quando cruzou a pista, foi atingido pela ambulância. Veja:
A ambulância capotou, mas o condutor, que estava sozinho no momento do acidente, não sofreu nenhum ferimento. Já o motorista da picape ficou preso às ferragens, foi socorrido no local, mas não resistiu.
As equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estiveram no local para atender à ocorrência.
Colisão entre ambulância e carro de passeio deixa uma vítima no local
O carro que pertence a uma empresa de mecânica ficou parcialmente destruído Crédito: Leitor | A Gazeta

Correção

23/02/2022 - 10:48
A primeira versão desta matéria trazia a informação, segundo a prefeitura de Ibatiba, responsável pela ambulância, de que o motorista da picape teria tentado fazer uma ultrapassagem quando ocorreu o acidente. No entanto, de acordo as imagens da câmera de segurança, o ex-vereador estava cruzando a pista quando o acidente aconteceu. O texto foi corrigido.

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