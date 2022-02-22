Ambulância e picape se envolvem em grave acidente em Marechal Floriano

A primeira versão desta matéria trazia a informação, segundo a prefeitura de Ibatiba, responsável pela ambulância, de que o motorista da picape teria tentado fazer uma ultrapassagem quando ocorreu o acidente. No entanto, de acordo as imagens da câmera de segurança, o ex-vereador estava cruzando a pista quando o acidente aconteceu. O texto foi corrigido.