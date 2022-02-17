Vídeo: acidente em cruzamento deixa motociclista ferido em Linhares

Um acidente na tarde desta quinta-feira (17), entre um carro e uma moto, foi registrado por câmeras de segurança na Rua Luiz de Camões, no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado. Nas imagens, é possível ver quando o carro passa direto no cruzamento e atinge a moto. Segundo a Polícia Militar, o motociclista ficou ferido.
Ainda de acordo com a PM, o motorista do carro fugiu do local do acidente sem prestar socorro. O motociclista foi socorrido no local por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A corporação não informou o estado de saúde do piloto.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas até o fechamento do texto não houve retorno.