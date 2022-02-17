Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colisão com carro

Vídeo: acidente em cruzamento deixa motociclista ferido em Linhares

Motorista do carro fugiu do local da batida, no bairro Interlagos, sem prestar socorro, informou a Polícia Militar

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 19:12

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 fev 2022 às 19:12
Um acidente na tarde desta quinta-feira (17), entre um carro e uma moto, foi registrado por câmeras de segurança na Rua Luiz de Camões, no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado. Nas imagens, é possível ver quando o carro passa direto no cruzamento e atinge a moto. Segundo a Polícia Militar, o motociclista ficou ferido. 
Ainda de acordo com a PM, o motorista do carro fugiu do local do acidente sem prestar socorro. O motociclista foi socorrido no local por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A corporação não informou o estado de saúde do piloto.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas até o fechamento do texto não houve retorno.

Veja Também

Vídeo: acidente deixa 3 feridos em Aracruz após carro bater em árvore

Batida entre dois carros deixa três pessoas feridas na Serra

Após atropelamento de criança, moradores protestam na Avenida Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente atropelamento Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados