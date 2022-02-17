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Jacaraípe

Batida entre dois carros deixa três pessoas feridas na Serra

Dois carros bateram de frente após um deles perder o controle e invadir a contramão na Avenida Audifax Barcelos na manhã desta quinta-feira (17)

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:16

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 fev 2022 às 09:16
Acidente na Avenida Audifax Barcelos deixou três feridos nesta quinta-feira (17)
Acidente na Avenida Audifax Barcelos deixou três feridos nesta quinta-feira (17) Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta
Um acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas na Avenida Audifax Barcelos, na altura de Jacaraípe, no município da Serra, na manhã desta quinta-feira (17). Um dos veículos teria perdido o controle em uma curva e batido de frente contra o outro, segundo testemunhas.
Um vídeo registrado momentos após o acidente mostra o estrago causado pela batida. Nas imagens, é possível ver que a parte frontal dos dois carros ficou bastante amassada e que a colisão chegou a interromper o trecho da avenida. Veja abaixo:
Pessoas que estiveram no local logo após o acidente contaram ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, que não foi possível identificar qual dos carros invadiu a contramão. O ocupante do carro preto, inclusive, seria um motorista de transporte por aplicativo.
Ambulâncias do Samu estiveram no local e levaram os três feridos para hospitais da região. A Guarda Municipal e a Polícia Militar também estiveram no local.
A Guarda Municipal informou que a ocorrência foi atendida pelo Departamento de Operações de Trânsito da Serra. A via precisou ser interditada por conta do acidente, mas já foi liberada. Os feridos, de acordo com a guarda, foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória e para um hospital particular.
A PM, por sua vez, informou que a batida aconteceu na altura de Serra Centro. as vítimas, segundo a corporação, foram socorridas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

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