Batida entre dois carros deixa três pessoas feridas na Serra

Acidente na Avenida Audifax Barcelos deixou três feridos nesta quinta-feira (17) Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta

Um acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas na Avenida Audifax Barcelos, na altura de Jacaraípe, no município da Serra , na manhã desta quinta-feira (17). Um dos veículos teria perdido o controle em uma curva e batido de frente contra o outro, segundo testemunhas.

Um vídeo registrado momentos após o acidente mostra o estrago causado pela batida. Nas imagens, é possível ver que a parte frontal dos dois carros ficou bastante amassada e que a colisão chegou a interromper o trecho da avenida. Veja abaixo:

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Pessoas que estiveram no local logo após o acidente contaram ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, que não foi possível identificar qual dos carros invadiu a contramão. O ocupante do carro preto, inclusive, seria um motorista de transporte por aplicativo.

Ambulâncias do Samu estiveram no local e levaram os três feridos para hospitais da região. A Guarda Municipal e a Polícia Militar também estiveram no local.

A Guarda Municipal informou que a ocorrência foi atendida pelo Departamento de Operações de Trânsito da Serra. A via precisou ser interditada por conta do acidente, mas já foi liberada. Os feridos, de acordo com a guarda, foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória e para um hospital particular.