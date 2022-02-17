Batida entre dois carros deixa três pessoas feridas na Serra

Um acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas na Avenida Audifax Barcelos, na altura de Jacaraípe, no município da Serra, na manhã desta quinta-feira (17). Um dos veículos teria perdido o controle em uma curva e batido de frente contra o outro, segundo testemunhas.
Um vídeo registrado momentos após o acidente mostra o estrago causado pela batida. Nas imagens, é possível ver que a parte frontal dos dois carros ficou bastante amassada e que a colisão chegou a interromper o trecho da avenida. Veja abaixo:
Pessoas que estiveram no local logo após o acidente contaram ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, que não foi possível identificar qual dos carros invadiu a contramão. O ocupante do carro preto, inclusive, seria um motorista de transporte por aplicativo.
Ambulâncias do Samu estiveram no local e levaram os três feridos para hospitais da região. A Guarda Municipal e a Polícia Militar também estiveram no local.
A Guarda Municipal informou que a ocorrência foi atendida pelo Departamento de Operações de Trânsito da Serra. A via precisou ser interditada por conta do acidente, mas já foi liberada. Os feridos, de acordo com a guarda, foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória e para um hospital particular.
A PM, por sua vez, informou que a batida aconteceu na altura de Serra Centro. as vítimas, segundo a corporação, foram socorridas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.