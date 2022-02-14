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Erosão

Após chuva, estrada cede e é interditada em Venda Nova

Prefeitura trabalha para recuperar o trecho e liberar acesso nos próximos dias; a interdição é na via que liga as comunidade de Viçosinha e Cachoeira Alegre

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 11:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 fev 2022 às 11:46
Estrada interditada no interior de Venda Nova do Imigrante
Estrada interditada no interior de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/ Defesa Civil de VNI
Uma estrada rural que liga duas comunidades no interior de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, foi totalmente interditada na noite deste domingo (13). Segundo a Defesa Civil do município, com acumulado de chuvas dos últimos dias, há risco iminente que a pista ceda ainda mais.
O trecho interditado é a via que liga Viçosinha até Cachoeira Alegre. Nas imagens divulgadas pelo órgão é possível ver a profundidade da erosão.
Segundo o coordenador de Defesa Civil, Gleidson Eustáquio Ferreira, na manhã desta segunda-feira (14), a equipe da Secretaria de Obras foi ao local avaliar a pista e começar a manutenção da estrada. A expectativa é de que seja liberada nos próximos dias. Na região, explicou, há rotas alternativas.
“A estrada fica às margens do rio, apresenta diversos pontos de erosão, o que gerou rupturas, algumas destas com até 22 centímetros de profundidade. Na semana passada, a queda de um talude afetou uma casa em Cutia e uma família esta desalojada. E a quadra da comunidade de Pindobas também foi interditada por conta da queda de talude e árvores”, disse o coordenador.
O local foi sinalizado, assim como as suas proximidades, a cerca de 200 metros em ambos os sentidos.
Após chuva, estrada cede e é interditada em Venda Nova

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