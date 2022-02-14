Após chuva, estrada cede e é interditada em Venda Nova

Estrada interditada no interior de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/ Defesa Civil de VNI

Uma estrada rural que liga duas comunidades no interior de Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, foi totalmente interditada na noite deste domingo (13). Segundo a Defesa Civil do município, com acumulado de chuvas dos últimos dias, há risco iminente que a pista ceda ainda mais.

O trecho interditado é a via que liga Viçosinha até Cachoeira Alegre. Nas imagens divulgadas pelo órgão é possível ver a profundidade da erosão.

Segundo o coordenador de Defesa Civil, Gleidson Eustáquio Ferreira, na manhã desta segunda-feira (14), a equipe da Secretaria de Obras foi ao local avaliar a pista e começar a manutenção da estrada. A expectativa é de que seja liberada nos próximos dias. Na região, explicou, há rotas alternativas.

“A estrada fica às margens do rio, apresenta diversos pontos de erosão, o que gerou rupturas, algumas destas com até 22 centímetros de profundidade. Na semana passada, a queda de um talude afetou uma casa em Cutia e uma família esta desalojada. E a quadra da comunidade de Pindobas também foi interditada por conta da queda de talude e árvores”, disse o coordenador.

O local foi sinalizado, assim como as suas proximidades, a cerca de 200 metros em ambos os sentidos.