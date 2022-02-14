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Vídeo: chuva forma cachoeiras na BR 262, Região Serrana do ES

Imagens foram registradas neste domingo (13); força da chuva provocou o deslizamento de barreira, que interditou faixa da rodovia em Domingos Martins

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 07:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 fev 2022 às 07:12
Uma forte chuva que atingiu a Região Serrana do Espírito Santo, por onde passa a BR 262, gerou até cachoeiras no decorrer da via, na tarde deste domingo (13). Nas imagens registradas por uma leitora, é possível observar a força da água e o perigo enfrentado pelos motoristas.
No quilômetro 32 da rodovia, em Domingos Martins, houve ainda a queda de uma barreira, interditando uma faixa da via por volta das 21h.
Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na manhã desta segunda-feira (14) que a rodovia foi fortemente impactada pelas chuvas, no trecho da Região Serrana, e que o único ponto de interdição foi em Domingos Martins.
O Núcleo de Comunicação do órgão ressaltou ainda que uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) esteve no local e deve concluir os trabalhos de desobstrução da pista nesta segunda.

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