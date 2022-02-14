Vídeo: chuva forma cachoeiras na BR 262, Região Serrana do ES

Your browser does not support the video tag.

No quilômetro 32 da rodovia, em Domingos Martins, houve ainda a queda de uma barreira, interditando uma faixa da via por volta das 21h.

21h00 - Queda de barreira na BR262, km 32, Domingos Martins (prox. Agua mineral Gold), com interdição de uma faixa. Trânsito lento. Equipes trabalhando no local.

O Núcleo de Comunicação do órgão ressaltou ainda que uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) esteve no local e deve concluir os trabalhos de desobstrução da pista nesta segunda.