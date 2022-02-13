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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.835 mortes e 977.908 casos confirmados

Foram registrados 15 óbitos e 3.016 contaminados em 24 horas, conforme dados divulgados neste domingo (13) pela Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2022 às 15:56
Espírito Santo chegou ao total de 13.835 mortes e 977.908 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 3.016 contaminados, conforme dados divulgados neste domingo (13), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1.  Serra: 118.997
  2. Vila Velha (109.284)
  3. Vitória (101.105)
  4. Cariacica (78.947)
  5. Linhares (48.362)
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 15.999 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 12.592. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 9.511 contaminações.
Até este domingo (13), mais de 3,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 811.060, com 5.065 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,41% no Estado.

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