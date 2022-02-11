Covid-19: ES tem tendência de redução no número de mortes e casos

Imagens de drone das cidades de Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Depois de registrar recordes de novas infecções por Covid-19 e um aumento no número de mortes em decorrência da doença nas últimas semanas, o Espírito Santo está entrando em um período de desaceleração do aumento de óbitos por conta do novo coronavírus. Os dados são do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e indicam também que o índice de transmissão da doença no Estado está diminuindo.

Os dados divulgados por Pablo Lira, diretor do IJSN, apontam que a média móvel dos últimos 14 dias ainda apresenta um aumento nas mortes entre pessoas infectadas pela Covid-19. O índice está em 19,79 mortes, que representa um valor 106,72% maior do que o valor da média do período anterior, que estava em 9,57.

Mesmo assim, olhando os valores absolutos do número de mortes, é possível observar a tendência de queda. Na semana epidemiológica 4 foram registrados 101 óbitos pela doença no Estado. Na semana seguinte, o número saltou para 152. Já na semana epidemiológica 6, houve uma redução para 91 mortes.

A expectativa, portanto, é de que a média móvel de 14 dias de mortes por Covid-19 diminua nas próximas semanas.

Número de mortes por Covid-19 no Estado apresenta tendência de redução Crédito: Divulgação/IJSN

Outro índice que apresentou redução foi o de novos casos de Covid-19 no Espírito Santo. A média móvel de 14 dias de infectados pelo novo coronavírus está em 8.600, um número 32,47% menor em relação ao apontado na média do período anterior, que foi de 12.736.

Um fator estreitamente relacionado às reduções nos números de novos casos e de mortes por Covid-19 é o ritmo de transmissão da doença (Rt) no Estado. Conforme os dados colhidos pelo IJSN, este indicador caiu de 3,78 no dia 14 de janeiro para 3,68 em 21 de janeiro, data do último cálculo.

Isso significa dizer que 10 pessoas infectadas são capazes de transmitir o vírus para quase 37 outras pessoas.

Rt da Covid-19 no Espírito Santo

Na Grande Vitória , foi registrada a maior redução do Rt, que caiu de 3,63 para 3,13. Já no interior do Estado, o Rt registrou aumento. De 3,94 no dia 14 de janeiro, o indicador saltou para 4,22, sete dias depois. Ou seja, 10 pessoas podem transmitir a doença para 42.

Apesar da redução, o ritmo de transmissão da Covid-19 no Estado permanece alto. Exemplo disso é que o Espírito Santo atingiu o pico de casos confirmados da doença na última semana de janeiro - que corresponde à semana epidemiológica 4, com 110.532 novas infecções.

O Estado chegou ao pico de casos confirmados da Covid-19 em janeiro Crédito: Divulgação/IJSN

Esse número, porém, vem diminuindo: foram 69.815 casos confirmados na semana epidemiológica 5 e 25.565 na semana epidemiológica 6.

VACINAÇÃO IMPEDIU MORTES NO ESTADO

Apesar do aumento no número de casos de Covid-19, o número de mortes ainda é significativamente menor se comparado a outros períodos da pandemia em que não havia imunizantes disponíveis.

Em janeiro de 2021, foram registrados 44.456 casos de Covid-19 no Estado, um número seis vezes menor em relação ao de janeiro de 2022, que foi de 257.127.

Número de casos em janeiro de 2022 é 6 vezes maior que em janeiro de 2021 Crédito: Divulgação/IJSN

Apesar disso, o número de mortes foi três vezes menor: enquanto em janeiro de 2021 foram observados 837 óbitos, no mesmo mês em 2022 foram 256 vidas perdidas para a doença no Estado.

Número de mortes em janeiro de 2022 é 3 vezes menor que em janeiro de 2021 Crédito: Divulgação/IJSN