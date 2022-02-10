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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.786 mortes e 966 mil casos confirmados

Foram registrados 26 óbitos e 9.388 contaminados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (10) pela Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2022 às 17:39
Espírito Santo chegou ao total de 13.786 mortes e 966.480 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 26 óbitos e 9.388 contaminados, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (10), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 118.200. Na sequência, aparece Vila Velha (108.050), seguida por Vitória (99.741) e Cariacica (78.408). Na quinta posição está Linhares (48.188), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 15.782 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 12.411. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 9.295 contaminações.
Até esta quinta-feira (10), mais de 3,17 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 791.881, com 13.312 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,43% no Estado.

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