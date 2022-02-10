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Imunização

ES recebe mais de 34 mil vacinas contra a Covid-19 para crianças

As doses pediátricas da Pfizer chegaram ao Espírito Santo, no Aeroporto de Vitória, no início da madrugada desta quinta-feira (10)

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 09:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 fev 2022 às 09:02
Carga com as mais de 34 mil doses chegou ao Aeroporto de Vitória nesta quinta-feira (10) Crédito: Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Espírito Santo recebeu um novo lote com 34,4 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças. As doses pediátricas da Pfizer desembarcaram no Aeroporto de Vitória no início da madrugada desta quinta-feira (10). Os imunizantes chegam no momento em que Estado busca ampliar a imunização infantil. 
Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na última terça-feira (8) mostram que, após três semanas do início da vacinação pediátrica, apenas 20% das crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose do imunizante.
De 15 de janeiro até segunda-feira (7), mais de 81.859 pessoas desta faixa etária foram vacinadas, uma média de 5 mil crianças ao dia. A expectativa, no entanto, era alcançar pelo menos 7 mil por dia, ou seja, 2 mil a mais do que a média executada.
No Brasil, duas vacinas estão sendo utilizadas na campanha infantil: a versão pediátrica da Pfizer, aprovada em dezembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para pessoas de 5 a 11 anos; e a Coronavac, aprovada em janeiro para a faixa de 6 a 17 anos. Um estudo sobre a utilização da mesma em crianças a partir de 3 anos também está em desenvolvimento no Espírito Santo.

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