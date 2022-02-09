ES conta com os pais para avançar na vacinação das crianças contra a Covid

E há também relatos de pais que afirmam estar esperando para vacinar seus filhos só após haver um número considerável de crianças vacinadas. Mas é preciso repetir: as vacinas são seguras, testadas e analisadas por especialistas.

Vacine seu filho, sem medo. As crianças também merecem estar protegidas contra essa doença. E não é justo que paguem o preço de uma politização sem propósito, quando a sociedade deveria abraçar essa dádiva que é ter a chance de se blindar contra uma doença que já matou gente demais. O Zé Gotinha ensinou pais e filhos nas últimas quatro décadas a se engajarem nesse compromisso com a saúde pública e com a vida. Não é possível que tenham desaprendido.