PT ainda precisa falar abertamente sobre corrupção no partido

Mas o PT não pode se esquivar do também óbvio fato de que o partido, ao chegar ao poder, beneficiou-se de maneira sistemática dessa estrutura viciada. O mensalão e o petrolão não foram ilusão de ótica coletiva, em ambos os escândalos houve condenações que apontaram, no primeiro caso, a compra de apoio do Congresso e, no segundo, as danosas relações com o poder econômico para drenar dinheiro da Petrobras.