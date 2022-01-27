Curtas políticas: "O PT não inventou a corrupção", diz presidente do PT do ES

Presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, em entrevista ao Papo de Colunista Crédito: Reprodução/A Gazeta

A presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, afirmou, em entrevista ao Papo de Colunista, de A Gazeta , que "o PT não inventou a corrupção", quando questionada sobre escândalos como o mensalão e os descortinados pela Operação Lava Jato na Petrobras.

A dirigente avalia que "esses processos de escândalos de corrupção foram usados para perseguir pessoas", notadamente o ex-presidente Lula, que é pré-candidato à Presidência da República e teve condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal.

Para ela, o antipetismo alimentado pela pauta anticorrupção é "narrativa". "Para mim, o principal fator do antipetismo é o ódio de classes", cravou.

O PT pode lançar o senador Fabiano Contarato ao governo do Espírito Santo.

META DO PT NO ES

O objetivo do PT, independentemente de lançar ou não candidato ao governo, é eleger dois deputados federais (hoje tem um, Helder Salomão) e três estaduais (hoje tem uma, Iriny Lopes).

CONTARATO CONTRA CPI ANTIMORO

E por falar em Contarato, ele afirmou à coluna ser contrário a uma CPI contra o ex-juiz Sergio Moro. O senador é um crítico do ex-juiz, pela postura parcial na condução da Operação Lava Jato e teve atuação destacada, mesmo sem ser membro, em outra CPI, a da Covid.

Contarato avalia que não há clima, em ano eleitoral, para a abertura de uma investigação contra um dos pré-candidatos à Presidência da República.

A CPI contra Moro chegou a ser ensaiada na Câmara dos Deputados, devido à atuação do ex-juiz em uma empresa de consultoria, que presta serviços a empresas que foram alvos da Lava Jato. O próprio PT já disse ser contra a comissão.

Contarato também é contrário a uma nova CPI da Covid , o que poderia banalizar tal mecanismo. Também avalia que não haveria clima para a instalação desta ou de qualquer outra CPI em 2022.

"UM PEDAÇO DO PASSADO"

Se o senador vai ou não ser candidato à reeleição, vai depender das movimentações nacionais de PT e PSB. Se os dois partidos decidirem formar uma federação, que incluiria o PCdoB, haveria contrapartidas nos estados. O PT não disputaria contra o PSB de Casagrande no Espírito Santo, por exemplo.

Casagrande, por sua vez, já se disse contra a formação da federação e, por isso, foi alvo de críticas da presidente estadual do PT. Para ela, a federação é um instrumento democrático, que possibilita a atuação de partidos que têm representatividade na sociedade, embora tenham desempenho tímido nas urnas.

Ela também considerou a postura do governador como um desprestígio à pré-candidatura de Lula. Já Casagrande valia que o arranjo prejudicaria o PSB.

"O PSB precisa ter um projeto próprio. Não tem candidato à Presidência da República, mas tem que ter chapa de federal. Federação é um pedaço do passado. (O Congresso) acabou com a coligação, mas permitiu a federação, que é muito pior. Tem que ficar quatro anos aliançado com o outro partido. Não é ataque a ninguém, não é desprestígio a ninguém. Tenho direito de ser contra federação. Acho que os partidos têm que sobreviver com resultado. O partido que não tem ... O Congresso arrumou uma maneira de carregar um pedaço do passado para o futuro", afirmou o socialista à coluna.

CASAGRANDE RECEBE MORO

"Sou governador do estado. Se alguma liderança nacional, o Moro, o Doria, o Lula, o Rodrigo Pacheco vierem ao estado e quiserem um encontro com o governador estarei aberto a atender a todas as lideranças. Não é questão de gostar. Quem está no governo não pode se relacionar com quem gosta ou quem não gosta. Temos uma relação institucional. Quem estiver no governo e se basear em relações pessoais leva o estado ao fracasso", afirmou Casagrande.

PREFEITO DE MARATAÍZES NA MIRA DO MPES

A Procuradoria-Geral de Justiça, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), abriu um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar "a aquisição de vultosa quantidade de uniformes escolares para atendimento da rede de ensino público local".

O alvo do PIC é o prefeito da cidade, Robertino Batista da Silva. O objetivo é "colher maiores elementos de informação acerca dos fatos narrados quanto à autoria e a materialidade" dos fatos. Ou seja, o MPES ainda está apurando para avaliar se houve alguma irregularidade e, se sim, de quem é a culpa. Depois, pode ou não ser apresentada uma denúncia, com proposta de abertura de ação penal, ao Tribunal de Justiça (TJES).