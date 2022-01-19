Com verbas extras, "supersalários" de procuradores do MPF no ES chegam a R$ 371 mil em um mês

Sede do Ministério Público Federal em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A remuneração de membros do Ministério Público Federal (MPF) lotados no Espírito Santo chegou a até R$ 371 mil brutos, no caso de uma procuradora da República, em dezembro de 2021. As cifras chamam a atenção não apenas em relação aos que trabalham em Vitória ou outros municípios capixabas, mas quanto a outros estados também.

Como esta é uma coluna voltada aos fatos locais, vamos nos ater a eles. Os pagamentos não são ilegais e estão expostos no Portal da Transparência do MPF.

No Espírito Santo, há 18 procuradores da República em atividade. Eles são os responsáveis por representar o Ministério Público em ações na Justiça Federal. Pedem prisões de pessoas que, no entendimento do MP, cometeram crimes e propõem ações contra políticos, por exemplo.

O subsídio, que é o salário de um procurador da República, é de R$ 33.689,11 brutos. A isso, somam-se outras verbas, como 13º salário, férias e, em apenas um caso, gratificação por exercício de função gratificada ou cargo comissionado.

O que pesou para que no contracheque surgissem "supersalários" como R$ 371 mil, R$ 333 mil ou R$ 223 mil brutos (o menor é de R$ 62 mil), no entanto, foram as verbas indenizatórias, que englobam auxílio-alimentação e, em dezembro, sobretudo, abono e "conversão de licença-prêmio em pecúnia", que é uma espécie de venda de férias.

Veja tabela no final deste texto.

Os procuradores não recebem esses valores todo mês. Mas no final do ano passado algo aconteceu. É do que vamos tratar nos próximos parágrafos.

A coluna entrou em contato com a Procuradoria-Geral da República, comandada por Augusto Aras , para saber o motivo dos "supersalários" de dezembro.

De acordo com a PGR, a União estava devendo aos procuradores verbas referentes a férias não gozadas, por exemplo, e outras parcelas.

Algumas dessas dívidas são antigas e a União deixou de pagar porque não tinha dinheiro. Mas eis que, em 2021, ao final do exercício financeiro, a PGR notou que havia recursos no cofre e decidiu quitar a dívida.

"Trata-se de pagamentos referentes a dívidas da União para com membros do Ministério Público Federal como licença-prêmio, Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) e abonos e indenizações de férias (não usufruídas). Parte dessas dívidas é antiga (algumas da década de 1990) e foi reconhecida por decisões judiciais, que determinaram o respectivo pagamento. Os valores são quitados quando há sobra orçamentária, por isso, os pagamentos são feitos no fim do exercício", diz nota enviada pela PGR.

E ainda aconteceu o seguinte em dezembro: todos os procuradores da República do país, além dos servidores do MPF, receberam duas vezes o auxílio-alimentação.

No caso dos procuradores, o valor é de R$ 910,08. De acordo com a PGR, isso foi feito para facilitar o fechamento do ano, aproveitando sobra de orçamento e, em janeiro, ninguém vai receber o auxílio, foi um adiantamento.

TEM QUE FAZER CONTA

Uma coisa curiosa é que quem acessa o Portal da Transparência do MPF tem que fazer uma conta se quiser saber o total recebido por cada procurador. A tabela remuneratória exibida mostra o valor das verbas indenizatórias e o "total de rendimentos brutos", mas não soma as indenizações a esse total.

Lá está também o salário líquido (sem considerar as verbas indenizatórias) e o total de descontos, como os de Imposto de Renda e Previdência.

O leitor ficaria inclinado a achar, por exemplo, que o maior valor recebido foi de R$ 134.745,78 brutos, que é a cifra que aparece na coluna "total de rendimentos brutos", mas, somando as duas, aparecem as cifras aqui tratadas.

Outra tabela, chamada "verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias", detalha quais indenizações foram recebidas por quais membros. Para checar tudo isso, portanto, é preciso cruzar as tabelas e se ater à matemática. Não chega a ser tarefa intransponível, mas dificulta.

"Vale registrar que a página atingiu índice de 100% na avaliação dos Portais Transparência do MP. O MPF lidera o ranking conhecido como Transparentômetro por cumprir integralmente as determinações da Lei de Acesso à Informação e de resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público que tratam de transparência na divulgação dos dados. O índice é medido e divulgado CNMP", informou a PGR à coluna.

ACIMA DO TETO

Verbas de caráter indenizatório escapam ao teto constitucional, legalmente.

Em tese, nenhum funcionário público do país pode receber mais que um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O subsídio de um ministro é de R$ 39.293,32 brutos. Como o leitor, ou leitora, já notou, os valores brutos recebidos por todos os membros do MPF lotados no Espírito Santo em dezembro de 2021 ultrapassam essa cifra.