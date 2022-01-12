Bolsonarista, Soraya Manato sai do PSL e vai para o PTB

Deputada federal Soraya Manato (PSL) Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A deputada federal Soraya Manato (PSL), que é pré-candidata à reeleição, vai para o PTB. A mudança de sigla vai ser formalizada em março, quando a janela partidária para quem tem mandato é aberta para trocas partidárias.

Soraya é defensora do presidente Jair Bolsonaro , mas não encontrou espaço no PL, partido do presidente da República. No Espírito Santo, o PL é presidido pelo ex-senador Magno Malta.

Ele é pré-candidato ao governo do estado e a conversa com Magno não andou. O ex-senador é pré-candidato ao Senado. Se o PL lançasse um nome ao Palácio Anchieta, a chapa ficaria "pesada", com dois candidatos a cargos majoritários.

Carlos Manato, no entanto, quer ir para o PL e está tentando convencer Magno. "Quero seguir o presidente (Bolsonaro). Estou esperando Magno voltar do recesso para conversar com ele novamente", afirmou o ex-deputado à coluna.

O PTB tem como presidente de honra o mensaleiro Roberto Jefferson, apoiador de Bolsonaro, embora tenha se estranhado com ele após ser preso preventivamente, em agosto, por ter feito ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. A presidente da sigla é Graciela Nienov. O partido integra o Centrão e a base de apoio a Bolsonaro.

No Espírito Santo, o PTB abriga, informalmente, o tenente Assis, que é pré-candidato ao Senado.

Bolsonaro se elegeu pelo PSL, em 2018. O partido agora caminha para a fusão com o DEM, formando o União Brasil, que não fechou parceria com o presidente, ao menos até agora.