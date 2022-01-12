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Eleições 2022

Bolsonarista, Soraya Manato sai do PSL e vai para o PTB

O ex-deputado federal Carlos Manato, que é pré-candidato ao governo do ES, também recebeu convite dos petebistas, mas quer mesmo ir para o PL de Magno Malta

Públicado em 

12 jan 2022 às 17:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputada federal Soraya Manato (PSL)
Deputada federal Soraya Manato (PSL) Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
A deputada federal Soraya Manato (PSL), que é pré-candidata à reeleição, vai para o PTB. A mudança de sigla vai ser formalizada em março, quando a janela partidária para quem tem mandato é aberta para trocas partidárias.
Soraya é defensora do presidente Jair Bolsonaro, mas não encontrou espaço no PL, partido do presidente da República. No Espírito Santo, o PL é presidido pelo ex-senador Magno Malta.
O ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) também recebeu convite do PTB, mas ainda não bateu o martelo.
Ele é pré-candidato ao governo do estado e a conversa com Magno não andou. O ex-senador é pré-candidato ao Senado. Se o PL lançasse um nome ao Palácio Anchieta, a chapa ficaria "pesada", com dois candidatos a cargos majoritários.
Carlos Manato, no entanto, quer ir para o PL e está tentando convencer Magno. "Quero seguir o presidente (Bolsonaro). Estou esperando Magno voltar do recesso para conversar com ele novamente", afirmou o ex-deputado à coluna.
O PTB tem como presidente de honra o mensaleiro Roberto Jefferson, apoiador de Bolsonaro, embora tenha se estranhado com ele após ser preso preventivamente, em agosto, por ter feito ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. A presidente da sigla é Graciela Nienov. O partido integra o Centrão e a base de apoio a Bolsonaro.
No Espírito Santo, o PTB abriga, informalmente, o tenente Assis, que é pré-candidato ao Senado.
Bolsonaro se elegeu pelo PSL, em 2018. O partido agora caminha para a fusão com o DEM, formando o União Brasil, que não fechou parceria com o presidente, ao menos até agora.

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Atualização

12/01/2022 - 8:32
O texto foi atualizado para registrar que Roberto Jefferson é o presidente de honra do PTB e que Graciela Nienov é a presidente do partido.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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