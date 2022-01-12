Sergio Moro e a quarentena que não veio

O ex-juiz Sérgio Moro no lançamento da pré-candidatura à Presidência da República, filiado ao Podemos Crédito: Saulo Rolim | Podemos

Assim, ajudou os próprios detratores, que apontavam que ele agiu de maneira política na condução da Operação Lava Jato em Curitiba. Depois disso ele ainda rompeu com Bolsonaro e é hoje um dos adversários do presidente da República para as eleições de 2022.

Mesmo ano em que Moro, na última segunda-feira (10), encontrou-se com outro algoz do PT, o ministro aposentado do STF Joaquim Barbosa. Coube a ele relatar o mensalão, como ficou conhecido o esquema de compra de votos de parlamentares no governo Lula.

Moro se apresenta como paladino da Justiça, contra a corrupção, e tenta transformar isso em votos. Barbosa até foi convidado a fazer o mesmo, em 2018, pelo PSB, mas preferiu não adentrar na seara partidária, ao menos até agora.

Tanto no caso do ex-juiz como no do ministro aposentado a visibilidade proporcionada pelos cargos públicos que ocuparam e, evidentemente, pelo trabalho que desempenharam, permitiu que fossem cortejados pelo mercado político. Sem intervalo entre uma coisa e outra.

A Câmara dos Deputados chegou a aprovar uma quarentena. A determinação de desligamento dos cargos, quatro anos antes do pleito, para juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, guardas municipais, militares e policiais militares que queiram ser candidatos.

A proposta integra o Projeto de Lei Complementar 112/2021, que agora tramita no Senado. A quarentena, se aprovada, vai valer apenas a partir das eleições de 2026.

No Espírito Santo não há um Moro, no sentido de um juiz que ganhou notoriedade nos últimos tempos e que tenha resolvido capitalizar isso politicamente.

No país, além do ex-juiz, há o ex-procurador da República Deltan Dallagnol, ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, que saiu do Ministério Público Federal e deve disputar uma vaga na Câmara pelo Paraná.

Para o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Fabio Clem de Oliveira, a proposta da quarentena, que forçaria magistrados e membros do Ministério Público a deixar os cargos quatro anos antes de disputarem eleições, seria "uma medida salutar".

"Pessoas que estão no Judiciário e no Ministério Público ganham visibilidade em face da atividade que exercem. Um ou outro poderia querer se beneficiar dessa visibilidade", avaliou.

A quarentena, ainda de acordo com o presidente do TJES, diminuiria as chances de incursões jurídicas com fins eleitorais. Ele não citou nomes nem exemplificou casos em que isso ocorreu no país.

A obrigatoriedade de deixar a carreira anos antes da eleição não afetaria somente juízes e promotores, mas também policiais, que integram, via de regra, a base de apoio a Bolsonaro.