Reajuste e criação de cargos colocam Vila Velha e Cariacica na Ilha da Fantasia

A Prefeitura de Vila Velha
e a Câmara de Cariacica
, com a anuência do Executivo municipal, parecem viver em outra realidade, bem diferente da enfrentada pela população dessas cidades, com inflação nas alturas e medo de perder o emprego – isso quando não já perdeu.
A prefeitura informou que o aumento é para compensar a retirada do pagamento de benefício por produtividade aos funcionários. A lei que permite a concessão do benefício, de até 100% do valor da remuneração, foi considerada inconstitucional.
Mas, como diria Ciro Gomes
(PDT), "repare bem": todo mundo recebia gratificação por produtividade para que todos contem agora com reajuste? Que produtividade é essa? Além disso, não se trata apenas da substituição de uma despesa por outra, do mesmo valor. O impacto do reajuste vai ser de R$ 584 mil mensais na folha de pagamento.
A Lei 2.881, de 1993
, sancionada por Vasco Alves, é bem curiosa: permite a concessão do benefício por produtividade aos servidores municipais que tenham jornada de 40 horas semanais, dedicação exclusiva, que "não tenham sofrido qualquer penalidade administrativa e não tenham faltado ao serviço".
O texto não fala em como a produtividade deve ser aferida. "A concessão de Gratificação de Produtividade depende em cada caso de Ato do Chefe do Poder Executivo".
A lei teve o cuidado de estabelecer que o benefício pode ser suspenso a qualquer momento e que "a Gratificação de Produtividade poderá ser concedida aos ocupantes de cargos comissionados, a qual não se incorporará aos seus vencimentos em nenhuma hipótese".
Secretários municipais não contam com a gratificação e não vão receber o reajuste. Mas não vão ficar "desamparados".
Certamente isso vai ajudar com as compras no supermercado. Os secretários já recebem salários de R$ 11,5 mil.
A proposta de mudança na estrutura administrativa da prefeitura partiu do Executivo municipal, capitaneado pelo prefeito Arnaldinho Borgo
(Podemos), e aprovada pelos vereadores da cidade.
Eram no máximo 12 assessores para cada vereador. O número agora pode chegar a 15. E a verba de gabinete passou de R$ 25 mil para R$ 32 mil.
A partir de 2025, um vereador de Cariacica vai receber R$ 13,5 mil, isso é quase 70% a mais que os atuais R$ 8 mil.
Brasília, onde está localizado o Congresso Nacional, é por vezes chamada de Ilha da Fantasia, numa crítica à falta de senso da realidade que permeia certas propostas, muitas delas vindas do governo federal, diga-se de passagem. Mas as Câmaras municipais parecem vizinhas desse faz de conta.
Os vereadores que forem eleitos, ou reeleitos, que tomarem posse em 2024 em Vila Velha vão ter que apresentar a declaração de Imposto de Renda ao tomar posse. A Lei Orgânica foi alterada, por meio de emenda. Antes o texto dizia que os parlamentares deveriam prestar o compromisso "apresentando declaração de seus bens, registrada no Cartório de Títulos e Documentos, que constará da ata e deverá ser renovada no final do mandato".
Agora ficou assim: "(...) apresentando as suas respectivas declarações de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenham sido apresentadas à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no Departamento de Pessoal, as quais deverão ser atualizadas anualmente e na data em que público deixarem o exercício do mandato”.
Outra alteração é que a Lei Orgânica estabelecia que prefeito, vice-prefeito e vereadores precisavam de autorização da Câmara para passar mais de 15 dias fora de Vila Velha. O prazo foi estendido para 30 dias.