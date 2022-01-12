Prefeitura de Vila Velha aumenta salário de comissionados em até 103%

Atualização
GRATIFICAÇÕES E NÚMERO DE COMISSIONADOS
O que diz a Prefeitura de Vila Velha sobre o aumento de salários
"A Lei Municipal 2881 de 1993 permitia reconhecer a produtividade dos servidores, de acordo com análise e aval do superior hierárquico, aos cargos comissionados no montante de 100%, que foi estabelecido teto de 70% nessa gestão. A lei, no entanto, foi julgada inconstitucional e, por isso, os servidores tiveram prejuízo grande em suas remunerações. A reforma apresentada pelo Executivo e sancionada na segunda-feira (10), corrigiu essas perdas e valorizou os servidores, parametrizando todas as funções. A título de informação, os cargos de secretários, subsecretários e assessores especiais que não eram remunerados pela produtividade prevista na Lei 2881 mantiveram o padrão remunerativo.