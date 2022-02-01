Invasão de condomínio de Vitória por motoboys é retorno à barbárie

Após confusão no trânsito, grupo de motoboys invade condomínio em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Uma ação covarde, independentemente das motivações. A informação de que um morador do prédio teria se envolvido em um confusão de trânsito dias antes com um motoboy não justifica essa reação desmedida. Seja lá o que tenha ocorrido, é um problema que cabe às esferas policiais e judiciais, sendo completamente despropositada - e criminosa - a justiça com as próprias mãos.

As cenas registradas pelos moradores nos transportam para tempos históricos nos quais a barbárie era normalizada. Mas, mesmo que tantos se esqueçam, é o Estado democrático de Direito que baliza a atuação da Justiça e garante tanto que a vítima tenha acesso a ela quanto que o suspeito tenha ampla defesa. Há um nome bem conhecido e defendido com unhas e dentes neste espaço: civilidade.

O que houve nessa ocorrência envolvendo o motoboy e o morador do prédio, portanto, é um problema a ser resolvido pelos dois, nos âmbitos institucionais. A reunião de uma turba para ameaçar uma pessoa e acabar aterrorizando um condomínio inteiro é inadmissível, o que se torna mais um elemento assustador da vida em sociedade nestes tempos em que, em tanta situações já registradas, as pessoas não parecem mais serem capazes de se entender. Mas é também nesses momentos que as instituições devem se impor. Com a lei e com a ordem.