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Bairro Fradinhos

Vídeo: após confusão no trânsito, motoboys invadem condomínio em Vitória

Na manhã desta sexta-feira (28), o portão danificado durante a madrugada foi consertado. O condomínio informou que vai registrar boletim de ocorrência sobre o ocorrido

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2022 às 16:00
Um grupo de motoboys invadiu um condomínio na madrugada desta sexta-feira (28), no bairro Fradinhos, em Vitória. Vídeos feitos por moradores (veja acima) mostram o momento em que os motociclistas buzinaram e gritaram em frente ao condomínio, na Avenida Maruípe. Em seguida, eles forçaram o portão do local e alguns deles entraram no estacionamento.
Moradores ficaram assustados com o barulho e a movimentação das motos, segundo apuração da reportagem da TV Gazeta. O analista de sistemas Osmar Júnior Lopes da Silva disse que a confusão começou porque o grupo procurava por um morador do condomínio, que teria se envolvido em um acidente com um motoboy.
"Começou a chegar um monte de motoboys. Do nada, eles derrubaram o portão e entraram no condomínio", contou o morador em um áudio que circula nas redes sociais.
O morador do condomínio, que era procurado pelos motociclistas, não quis falar com a reportagem. Segundo vizinhos, ele explicou que a confusão no trânsito aconteceu na última terça-feira (25) e garantiu que já estava resolvendo a situação com o motociclista. mas os colegas dele foram ao condomínio para tirar satisfação.
Na manhã desta sexta-feira, o portão danificado durante a madrugada foi consertado. O condomínio informou que vai registrar boletim de ocorrência relatando o ocorrido.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do G1 ES, e Kaíque Dias, da TV Gazeta

Correção

28/01/2022 - 8:53
A versão anterior deste texto informava, erroneamente, que o bairro onde o fato ocorreu seria Itararé, mas o condomínio invadido pelo grupo de motoboys fica em Fradinhos. O texto foi corrigido.

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