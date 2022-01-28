Vídeo: após confusão no trânsito, motoboys invadem condomínio em Vitória

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veja acima) mostram o momento em que os motociclistas buzinaram e gritaram em frente ao condomínio, na Avenida Maruípe. Em seguida, eles forçaram o portão do local e alguns deles entraram no estacionamento. Um grupo de motoboys invadiu um condomínio na madrugada desta sexta-feira (28), no bairro Fradinhos, em Vitória . Vídeos feitos por moradores () mostram o momento em que os motociclistas buzinaram e gritaram em frente ao condomínio, na Avenida Maruípe. Em seguida, eles forçaram o portão do local e alguns deles entraram no estacionamento.

Moradores ficaram assustados com o barulho e a movimentação das motos, segundo apuração da reportagem da TV Gazeta. O analista de sistemas Osmar Júnior Lopes da Silva disse que a confusão começou porque o grupo procurava por um morador do condomínio, que teria se envolvido em um acidente com um motoboy.

"Começou a chegar um monte de motoboys. Do nada, eles derrubaram o portão e entraram no condomínio", contou o morador em um áudio que circula nas redes sociais.

O morador do condomínio, que era procurado pelos motociclistas, não quis falar com a reportagem. Segundo vizinhos, ele explicou que a confusão no trânsito aconteceu na última terça-feira (25) e garantiu que já estava resolvendo a situação com o motociclista. mas os colegas dele foram ao condomínio para tirar satisfação.

Na manhã desta sexta-feira, o portão danificado durante a madrugada foi consertado. O condomínio informou que vai registrar boletim de ocorrência relatando o ocorrido.

*Com informações de Fabiana Oliveira, do G1 ES, e Kaíque Dias, da TV Gazeta